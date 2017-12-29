歷史新高　全民上網率破8成　最熱衷這項活動

國發會今( 29 )日公布「 106 年數位機會調查」結果，一般民眾上網率首度突破8成，達 82.3% 、手機族行動上網率 87.4% ，雙雙創下歷史新高。其中， 50 歲以下世代上網率更超過 96% ，明顯屬於網路世代。至於成長幅度最大的是 50 - 59 歲區間的民眾，上網率較去年增加近1成。
國內民眾上網率攀上歷史新高，國發會調查，國人上網最熱衷的活動是「社會生活參與」，最顯著的是使用 Line 、臉書等即時通訊與社群軟體( 96.8% )，其次依序為使用網路電話( 86.3% )、線上影音( 84.6% )及查詢新資訊( 84.4% )。
國發會資管處副處長莊明芬今日指出，網路購物是 12 歲以上網路族參與數位經濟的主要方式， 61.3% 曾透過網路查詢商品評價或比價， 59.2% 曾於線上購物。至於網路銀行使用率 33.2% ； 10.2% 曾使用 Airbnb 、 Uber 等網路創新服務； 10.1% 曾使用手機行動支付； 7.3% 更積極成為網路賣家，曾於網路銷售商品。
至於手機族上網時間也逐漸增加，今年平均每日滑3小時 24 分，較去年多了3分鐘，又以 20 歲以下族群最是「滑世代」的代表。
▲國發會調查，民眾滑手機時間持續增加，平均每日達 204 分鐘。（圖／國發會提供）
另一方面，歷年調查中，新住民的數位表現始終較為弱勢。不過，今年的調查發現，新住民上網率持續提升，已增加至 91.5% ，首次超越全國 12 歲以上民眾的 82.3% 。國發會分析，新住民上網率提高，應與智慧型手機普及有相當大的關聯。