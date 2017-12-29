歷史新高　全民上網率破8成　最熱衷這項活動

國發會今( 29 )日公布「 106 年數位機會調查」結果，一般民眾上網率首度突破8成，達 82.3% 、手機族行動上網率 87.4% ，雙雙創下歷史新高。其中， 50 歲以下世代上網率更超過 96% ，明顯屬於網路世代。至於成長幅度最大的是 50 - 59 歲區間的民眾，上網率較去年增加近1成。

國內民眾上網率攀上歷史新高，國發會調查，國人上網最熱衷的活動是「社會生活參與」，最顯著的是使用 Line 、臉書等即時通訊與社群軟體( 96.8% )，其次依序為使用網路電話( 86.3% )、線上影音( 84.6% )及查詢新資訊( 84.4% )。