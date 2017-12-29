全球LGBT豐收年 5項空前大勝利

來自國際同志聯合會（International Lesbian,Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association）的社會運動者張詹（Zhan Chiam，音譯）透過電話受訪表示：「進步與退步一樣多。」

儘管社運人士表示，這是個為LGBT族群爭取權利，成果好壞參半的一年，但他們同意過去這一年多元性別及性傾向的平等意識有大幅提升。

路透社報導，從英國國會大選同志議員當選人數創紀錄到迪士尼電影第一個男同志角色等等，2017年LGBT運動在全球獲得前所未有的正面關注。

（中央社吉隆坡29日綜合外電報導）2017年尾聲，路透社列舉過去一年全世界「男女同志、雙性戀者以及跨性別者」（LGBT）運動的5項空前勝利，台灣的憲法法庭5月對同性婚姻做出有利裁決也列入其中。

以下是今年LGBT運動的5項重大收穫：

●同性婚姻的突破進展

2017年同性結婚合法化的國家又增加4個，包括芬蘭、德國、馬爾他及澳洲。當今沒有亞洲國家允許同性婚姻，而台灣很有機會成為首例。台灣5月通過釋憲案，要求主管機關2年內修訂相關法律。

●LGBT電影衝擊大銀幕

電影「月光下的藍色男孩」（Moonlight）講述一名同性戀黑人男孩，在貧窮的邁阿密社區逐漸接受自己性傾向的故事，成為史上第一部拿下奧斯卡最佳影片的LGBT電影。導演與演員表示，希望借此機會為一般電影中較少見到的角色發聲。

迪士尼史上第一次，在真人改編電影「美女與野獸」中安排男同性戀角色。

●英美LGBT議員當選人數創紀錄

6月在英國國會大選，40名多公開出櫃男女同性戀或雙性戀者當選國會議員人數，創下歷年新高，同時跨性別候選人也是最多。

5名跨性別政治人物在美國11月選舉中獲勝，這是總統川普上任以來的首場選舉。儘管面對川普阻撓跨性別運動，這意味美國對跨性別者接受度的成長。

●大企業擁抱LGBT

聯合國人權事務高級專員9月指出，世界各地許多企業越來越積極投入宣揚多元文化與LGBT權利。

可口可樂（Coca-Cola）推出一對兄妹爭奪一個英俊的泳池男孩，有同志情節的廣告。匯豐銀行為跨性別客戶提供有別傳統先生、女士之分的識別代號，像是Mx或Misc。澳洲航空公司（Qantas Airways）執行長喬伊斯（Alan Joyce）等20名企業高層公開支持同性婚姻。

●蘇格蘭教會允許同性結婚

蘇格蘭聖公會（Scottish Episcopal Church）6月投票通過，同性伴侶可在蘇格蘭部分教會舉行婚禮，成為英國主要基督教教會的首例。

英國在2014年已將同性婚姻合法，但在此之前沒有主要基督教會准許同性婚禮。（譯者：中央社林宏翰）1061229