民視新聞台TBC達共識 授權至明年2月中

國家通訊傳播委員會（NCC）27日收到TBC旗下北視有線電視來函，內容指出，在「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」3頻道，採共同授權前提下，民視同意將授權延長至明年2月15日，但TBC目前僅播送民視新聞台，與民視所稱的延長授權條件及統一報價內容情況不符，請求NCC協助調處。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統TBC台灣寬頻，擁有南桃園、北視、信和、群健4家有線電視系統，收視戶數超過70萬戶，近日TBC與民視協商107年「民視新聞台」頻道授權時，雙方談判不成，TBC考慮明年下架民視新聞台，避免侵權。

（中央社記者朱則瑋台北29日電）TBC台灣寬頻與民視協商不成，NCC今天找雙方調處，民視董事長郭倍宏親自出席，雙方達成共識，TBC獲民視新聞台單一頻道臨時授權，期限從明年1月1日到2月15日。

NCC今天下午2時找TBC及民視兩方前來調處，民視董事長郭倍宏親自出席，會中達成共識，TBC獲得民視新聞台「單一」頻道臨時授權，期限從明年1月1日到2月15日，代表明年暫時不會下架民視新聞台。

TBC協商會後向中央社記者表示，雙方有多次交換意見，雖然中途有些想法不同，還好最終是「好的結果」；拿到臨時授權後，會繼續和民視商談正式授權，以保障消費者收視權益。

民視新聞台日前在中華電信MOD上架，隨即遭凱擘有線電視系統無預警下架2個民視頻道，NCC當時稱將檢視原因，絕不接受妨礙市場的潛規則，後來凱擘已撤回下架申請。

TBC台灣寬頻過往是由年代集團董事長練台生所屬佳訊公司，負責頻道代理業務，今年TBC也宣布跟進凱擘公司，不再透過代理商，改為直接和個別頻道業者商談。1061229