教室有水獺 金門學童活生生保育課

陳為學說，水獺在教室裡亂竄，爬上爬下，最後躲到置物櫃第3層報紙堆裡。校方緊急通知金門國家公園、縣政府建設處農林科、行政院農業委員會林務所和金門縣野生動物救援暨保育協會人員前來處理。救援協會獸醫江宜倫攜帶網具及相關設備後，進入教室順利圍捕水獺。

柏小校長陳為學受訪時表示，上午第2堂課結束後，老師陳謙慧到自然教室準備上第3堂課時，打開教室大門，突然一隻水獺跟著她爬進教室；陳謙慧驚訝不已，高呼其他老師前來觀看。

（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）一隻歐亞水獺今天意外闖進金門縣柏材國小教室，師生興奮不已，校長陳為學機會教育，要學生愛護這個金門寶貝，不要再發生路殺事件。水獺頭部受傷化膿嚴重，已後送台灣治療。

由於這是第一次有水獺闖進學校，老師奔向走告，學童生也爭相圍觀，學校一陣騷動。陳為學適時對學生機會教育，要求小朋友安靜，不要嚇到歐亞水獺，同時介紹水獺的生理概況和生活習性。

小朋友都是首次親眼看到活生生的歐亞水獺，有人說像大老鼠，有人形容像松鼠，也有人說好像貓一樣，毛毛的，很可愛；更有學童說，好想抱回家養喔。

巧合的是，台灣野生動物保護協會成員這幾天正在金門巡訪水獺，得知柏村國小跑進一隻水獺，立刻趕來「朝聖」，大家直說是這輩子第一次看到水獺。

江宜倫表示，這隻水獺是雄性成年水獺，右側頭頂有一個約5公分的咬傷，並口及腳也有其他傷痕，傷口嚴重化膿；為了避免後續感染及長期照護問題，水獺在農委會林務局協助下，已在下午搭機後送台灣治療。

柏村國小大門口外有座大水塘連接白龍潭，白龍潭曾發現不少水獺；陳為學研判，這隻水獺是昨晚沿著水塘爬到校園，在學校過夜，今早趁著老師開門而溜進教室。

陳為學從事教育工作45年，這是他首度在教室看到水獺，他形容這是「年終大驚喜」，對師生都是難得的生態保育課。特別的是，學校這麼多間教室，水獺獨獨相中自然教室，陳為學和地方保育人士笑說，莫非這是水獺訴說想要重回大自然的心聲。陳為學並叮嚀學童，要保護金門的寶貝─歐亞水獺，不要再發生路殺事件。1061229