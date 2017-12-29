2018南島族群婚禮浪漫登場　茂管處歡迎新人報名

今年邁入第13屆「南島族群婚禮」，2018年「鞦韆下的婚禮」系列活動，將於明(107)年3月3日由三地門鄉開跑囉!南島族群婚禮是春季最浪漫，也是最具指標的原鄉活動，三個鄉公所與在地民眾皆以辦喜事的心情籌備，並等待迎接遊客的到來。

今年婚禮主題定為「鞦韆下的婚禮」，遵循排灣族傳統，經下聘、抬轎及盪鞦韆等儀式，共譜兩人的浪漫戀曲，充滿浪漫趣味。當鞦韆盪的越高越穩，表示婚禮會進行的非常順利，也代表新娘的貞節。歡迎有計畫辦婚禮的原住民或認同原住民文化的國內外新人，預約報名參加，為自己訂製一場永生難忘的原住民世紀婚禮，即日起至107年2月10日到茂管處網站首頁‐最新熱門活動頁面，點選「線上報名」。



▲南島族群婚禮是春季最浪漫，也是最具指標的原鄉活動。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）

此外，系列活動期間茂林國家風景區內的屏北三鄉喜氣洋洋，每周六、日在禮納里遊客中心有「部落原味市集」，市集現場設有部落鞦韆、傳統服飾可供民眾拍照，以及手作體驗，另有瑪家鄉公所辦理之「愛戀禮納里健走‧寫生比賽」及霧台鄉公所辦理之部落市集、蜜月套裝遊程，讓遊客可以深度體驗原住民族群傳統文化、婚禮習俗外，也可以藉由系列活動更了解屏北三鄉的特色及迷人景致，歡迎遊客在活動期間到部落來作客。