跨年返家刷卡購票 10大銀行旅平險比一比 部分客運

今 (29) 日已是 2017 年最後一天上班日，緊接而來的跨年連假不少人選擇返家過節，返家的交通若採刷卡購票，信用卡附贈的旅平險，不只侷限出國搭飛機期間，連國內搭乘高鐵、台鐵、客運、離島船班也有保。不過，須留意的是，十大發卡銀行中，僅有 7 家將國道客運納入旅平險保障。

刷卡附贈的旅平險主要區分為「海外全程旅平險」以及「公共運輸工具期間的旅平險」。兩者最大的差別在於「公共運輸工具期間的旅平險」在搭乘 (國內、外)「公共運輸工具」期間才有保障，而「海外全程旅平險」將海外旅遊全程的意外事故納入保障。