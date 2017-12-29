國內外七大節目主題　嘉義台灣燈會要您好看

大年初一到元宵年節期間以「回嘉真好」為主題，延續嘉義縣每年舉辦「回嘉真好」的活動慣例，給予回鄉的鄉親及春節來嘉踏青的民眾「攏是嘉底人」的感動。而大年初一的「開場秀」，更呼應「2018臺灣燈會」以「水、陸、空」的規劃理念，除故宮南院的水上劇場外，也邀請首度來台的「韓國BATTUTA女子飛天鼓」，以電腦自動化控制科技、高空特技與聲光鼓樂展現「全台獨嘉」的飛天鼓舞秀，為燈會拉開精采序幕。

「2018臺灣燈會在嘉義」演出節目規畫分成「回嘉真好」及「燈薈嘉藝」兩階段，以七大主題節目系列邀請國內外知名的優質團隊接力演出，預計有台、中、英、法、丹麥、日、韓、泰國、印尼、菲律賓、墨西哥、巴西等12個國家或地區、21組國際藝人團隊、27國內藝人團隊參與演出，總計演出近百場次，民眾賞燈之餘還能欣賞表演，保證精彩。

元宵節主燈開燈後，將呼應中央的「南向政策」、故宮南院的亞洲藝術中心特色以及「2018台灣燈會在嘉義」235愛上我、自然生態、綠能科技、多元族群、民俗文化、傳統技藝及宗教信仰等策展主題，邀請國內外知名的演藝團隊在元宵「燈」節期間「薈」集「嘉」義參與演「藝」。

「2018臺灣燈會在嘉義」安排嘉義縣出身的藝人們「藝起回嘉」系列，一同為燈會共襄盛舉。此外，還有「定目劇場」、「國際知名藝人」、「國際票房大秀」、「國內知名藝人」、「國際演藝團隊」及「國內優質團隊」共七大主題系列演出節目，屆時將帶給大眾前所未有的燈會體驗。

主題節目共分成七大系列，「定目劇場」系列將以嘉義縣政府展現豐沛的表演藝術創作能量，製作一齣定目劇式的舞蹈劇場「愛情天際線之烏托邦」，由嘉義縣雯翔舞團郭玉雯團長統籌，邀請嘉義縣年輕導演江明龍編導、嘉義縣傑出團隊雯翔舞蹈團主力擔綱演出，於燈會期間進行多場次主題製作演出。



▲雯翔舞團定目劇（圖／嘉義縣政府提供 , 2017.12.29）

「藝起回家」系列規劃由嘉義縣出身的伍佰與CHINA BLUE樂團、寶島歌王葉啟田及阿里山鄒女高慧君、高蕾雅、安欽澐等國內知名藝人及藝術團隊演出，將會為「一起回嘉」帶來最佳的表演內容與節目「藝起回嘉」逗熱鬧，希望透過這些超強演出卡司，為「2018台灣燈會在嘉義」帶動整體行銷氣勢。

「國際知名藝人」系列，特別邀請到「海角七號」的日本情歌詩人中孝介、丹麥當代爵士女伶Sidle Storm席絲史東、生態音樂家馬修連恩及法國沈醉男聲Ulysses等國際知名藝人，接力傳唱及演出，提升國際視野及高度。

「國際票房大秀」系列，必看的韓國四大秀「Cookin’ NATA亂打秀」、「CHEF廚師秀」、「FANTASTICK幻多奇秀」及「HERO塗鴉秀」，還有首度來台的「拉脫維亞UnderWater Bubble Show泡泡秀」，將於大年初四到初六，連演三天三場，ALL-IN-ONE一次看得夠，絕對物超所值，驚艷不已！

「國內知名藝人」系列邀請到天生歌姬 A Lin 、陳昇與新寶島康樂隊、董事長樂團、周湯豪、饒舌天團玖壹壹、滅火器樂團、紳士男團Gentleman、謝宇威＆樂團、張三李四等國內知名藝人，展現台灣最璀璨的演藝能量。

「國際演藝團隊」系列規劃有英國SPARK LED打擊樂團、日本Heavenese音樂劇場、日本Ondeko鬼太鼓、日本千葉縣團隊、韓國庆明擊光樂團、泰國Seal Pillow鄉村搖滾樂團、菲律賓Kahayag舞蹈團、印尼Rampoe UGM樂舞團、墨西哥民謠樂團、海洋拉丁AMIGO 樂團及陝西西安腰鼓團等國際知名演團隊，接力競演，號稱國際團隊歷年最多、最精彩。

「國內優質團隊」系列，由台灣國際品牌團隊「優人神鼓」及「國立台灣交響樂團」領軍，規劃有新象創作劇團、舞鈴劇場、身聲劇場、FOCA福爾摩沙馬戲團、台灣鼓王黃瑞豐流行爵士樂團、嘉義縣傑出團隊鄒族音樂工作室等精彩節目，一同擦亮嘉義縣的表演藝術品牌。