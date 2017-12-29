金融監理沙盒樹重要里程碑 3分鐘看懂

由於金融科技業者非屬傳統金融機構，不受金融法規監理，而這些業者也可能因為對金融法規不甚了解，使其在擴張業務時，有觸及法規紅線的可能，並導致與監理機關間不穩定，甚至是緊張的關係。

近年全球刮起金融科技（FinTech）浪潮，各國無不積極布局發展，綜觀全球這股金融科技發展，多以科技業為主導，它們積極投入研發創新各項金融服務應用，使得金融服務與非金融服務業的界線變得越來越模糊。

（中央社記者蔡怡杼台北29日電）台版監理沙盒「金融科技發展與創新實驗條例」趕在立法院休會前最後一次院會，今天順利三讀通過，立下重要里程碑，台灣成為全球第5個實施監理沙盒機制的市場，開啟2018年FinTech元年。

沙盒是可以讓小孩盡情玩沙並發揮想像力的地方，「金融監理沙盒」即是在一個風險規模可控的環境下，針對金融相關業務、或遊走在法規模糊地帶的新創業者，在主管機關監理之下的一個實驗場所，讓業者盡情測試創新的產品、服務乃至於商業模式，並暫時享有法規的豁免與指導。

英國金融行為監理總署（FCA）於2015年率先提出監理沙盒的概念，同年12月領先全球開始進行監理沙盒試驗，之後新加坡、香港、澳洲等國或地區也隨後建立自己的監理沙盒制度。

英國監理沙盒申請試驗條件包括需符合金融服務範籌、真正創新性、消費者權益、必要性、已達試驗階段五條件；測試時間為3至6個月。

新加坡是亞洲第一個實行監理沙盒的國家，於2016年5月成立跨部會的金融科技辦公室（FinTech Office），同年7月新加坡保險科技新創團隊PolicyPal向新加坡金融管理局(MAS)提案適用監理沙盒，成為首宗獲准案例，並成為亞洲首發。

新加坡監理沙盒申請需先註冊，且須佐證創意程度，且若無打算在新加坡推廣者會被拒絕。

行政院會在今年5月4日通過金融監督管理委員會擬具的「金融科技創新實驗條例」草案，時任行政院長的林全表示，金融科技創新是未來必然面對的發展趨勢，足以影響許多產業活動，台灣在這方面的發展不應落後，否則國家的競爭力與整體產業發展都將受到影響。

趕在立法院休會前最後一次院會，立法院今天三讀通過「金融科技發展與創新實驗條例」，明定金管會核准辦理創新實驗期間以一年為限，可延長一次，若涉及修法則不限，創新實驗期間不得超過3年，為全球最長實驗期。

金融科技業者指出，金融科技發展與創新實驗條例，攸關台灣未來金融科技的主導地位，也是台灣年青人脫離低薪困境與發展新創產業的契機。金融科技產業促進會理事長楊瑞芬說，金融科技發展與創新實驗條例三讀通過是一個重要里程碑。

台灣是繼英國、新加坡、香港、澳洲之後，全球第5個實施監理沙盒機制的市場。1061229