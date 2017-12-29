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〈台幣頻升高〉央行硬起來阻升？封關日台幣由飆升轉貶

鉅亨網2017/12/29 17:08
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台北匯市今 (12) 日上演新台幣飆漲後卻走弱戲碼，盤中最高一度強升 1.9 角至 29.65 元，但午盤前收斂升勢，尾盤前 30 分鐘又再次見升幅收斂，終場新台幣兌一美元貶值 0.8 分，封關日收在 29.848 元，來到 4 年新高。

新台幣今日早盤以貶值 1 分開出後，隨即越走越強勢，最高達 9.65 元，較昨日的高點還要多出 1 角，不過，午盤前 30 分鐘收斂升勢近 1 角來到 29.846 元，儘管午盤過後，匯率再度衝破 29.8 元關卡，收盤 30 分鐘又再次遭壓回 29.85 元。

匯市終場新台幣兌一美元以 29.848 元作收，貶值 0.8 分，終結連 3 升走勢，台北外匯經紀公司成交值放大至 10.73 億美元，全日高低價差達 2 角。

匯銀人士指出，匯市今日午盤前和尾盤前都有明顯的「看不見的手」壓抑升值力道，使新台幣今日升幅相對其他主要亞幣緩和，目前看來，台灣央行有守 29.8 元關卡的意味，不過，若元月行情啟動，外資持續回流亞洲市場，不排除央行還會再下修彭淮南防線至 29.5 元心理大關。

觀察今日主要亞幣走勢，以韓元升幅最激烈達 0.4% 左右，人民幣、泰銖均升幅約 0.3%，日圓升 0.2% 上下，星元升 0.1% 之上，僅新台幣貶值 0.03%。

新台幣近日走勢圖。
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