嚇人　開車或騎車滑手機比例攀高至22.3%

手機普及率逐年提高，讓上網率創歷史新高。不過，隨之而來的不當使用問題也越來越嚴重。國發會今( 29 )日公布「 106 年數位機會調查報告」，發現至少有 22.3% 的人會在開車騎車時滑手機，並有 38% 的人在走路行進中滑手機，均較去年增加。同時， 12 歲以上的網路沉迷高風險群人口達 3.5% ，較去年大幅成長 43% 。
智慧型手機提供不少機會與便利，民眾對手機的黏著度越來越高。不過，國發會最新調查發現，國內 22.5% 受訪者自認有手機沉迷問題；每5人就有1人曾因使用手機造成個人財產或權益的損害，包括 9.6% 遭詐騙、 7.7% 手機中毒、 4.1% 信用卡或帳號被盜、 2.4% 因為滑手機不專心而跌倒。
國發會資管處副處長莊明芬指出，此次調查較值得注意的是，不當使用手機的比率有逐年增加趨勢。調查顯示，與家人朋友吃飯時會滑手機的比率由去年的每百人 65 人次增為今年的 75 人次，上課或上班中使用手機上網的人也從每百人 46 人次增為 57 人次。同時，每百人就有 38 人次在走路行進中滑手機，比去年增加 12 人次，開車騎車時滑手機的比率也從每百人 17 人次增為 22 人次。
▲國發會調查，國人在開車或騎車時滑手機的比例持續攀高。（圖／國發會提供）
莊明芬並認為，由於開車騎車滑手機屬於違法行為，恐存在調查黑數，實際比例可能比 22.3% 更高。
由於民眾網路使用風險有日益嚴重趨勢，國發會今年再度進行網路沉迷研究調查，我國 12 歲以上的網路使用高風險群人口占比，由 104 年的 3.5% 增為 5.0% ，成長幅度達 43% 。同時，調查顯示，網路沉迷風險者對實體生活的參與度確實較低，逾2成超過1個月未跟朋友面對面見面（ 20.9% ）、運動（ 27.9% ）或休閒外出（ 21.1% ），比率明顯高於非沉迷風險者，屬於真正的「宅男」模式。