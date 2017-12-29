嚇人　開車或騎車滑手機比例攀高至22.3%

手機普及率逐年提高，讓上網率創歷史新高。不過，隨之而來的不當使用問題也越來越嚴重。國發會今( 29 )日公布「 106 年數位機會調查報告」，發現至少有 22.3% 的人會在開車騎車時滑手機，並有 38% 的人在走路行進中滑手機，均較去年增加。同時， 12 歲以上的網路沉迷高風險群人口達 3.5% ，較去年大幅成長 43% 。

智慧型手機提供不少機會與便利，民眾對手機的黏著度越來越高。不過，國發會最新調查發現，國內 22.5% 受訪者自認有手機沉迷問題；每5人就有1人曾因使用手機造成個人財產或權益的損害，包括 9.6% 遭詐騙、 7.7% 手機中毒、 4.1% 信用卡或帳號被盜、 2.4% 因為滑手機不專心而跌倒。