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政治

年金改革抗爭　陳建仁：我對相關人致歉、致謝和致敬

記者陳弘志／台北報導2017/12/29 17:30
▲副總統陳建仁在29日表示，他要向年金改革相關者，表達他的歉意、謝意和敬意。（圖／記者林調遜攝 , 2017.12.29）
▲副總統陳建仁在29日表示，他要向年金改革相關者，表達他的歉意、謝意和敬意。（圖／記者林調遜攝 , 2017.12.29）

副總統陳建仁29日在正副元首年終記者會上，對受到年金改革影響的民眾表示歉意、謝意和敬意。

陳建仁說，蔡英文總統交付給他的年金改革任務，在公教人員部分，已經完成改革，即將在明年7月1日正式施行。至於尚未完成的軍人年金改革，國防部也在上個月公布「軍人退撫新制草案重點」，相信在經過與相關團體溝通，以及國防部精算模擬各種方案的利弊得失之後，很快能向國人同胞公布改革內容。

陳建仁表示，讓他內心感到篤定的另一個原因，就是他發現在推動改革的時候，過程也許紛紛擾擾，各個不同團體或許意見不同，但只要願意心平氣和坐下來談，最後都能達成一個「雖不滿意、但彼此都可以勉強接受」的結果，這代表國人同胞多數都能體會、支持政府推動各項改革的用心與苦心。

陳建仁指出，年金改革的目的，是要促進社會團結，而不是要製造社會對立。改革的對象是制度，不是個人或特定族群。但他也必須坦承，在改革的過程中，確實有不少人的利益因此蒙受損失，也有不少人感受到被污名化、被標籤化的委屈。在這裡，他要跟相關的國人同胞，表達他的歉意、謝意和敬意。

陳建仁說，對於你們的委屈及未來年金可能減少，我要代表國家年金改革委員會，向你們說聲抱歉，但更要感謝你們在改革的過程中，願意委曲求全，犧牲小我、完成大我，為年金改革盡一份心力，我要表達深刻敬意。陳建仁指出，蠻多公教的同仁告訴他，為了國家更美好的未來和世代的正義，他們願意與大家一起努力，同舟共濟，為了台灣更加美好繼續向前。

關鍵字陳建仁年金改革軍公教
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