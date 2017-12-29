年金改革抗爭　陳建仁：我對相關人致歉、致謝和致敬

副總統陳建仁29日在正副元首年終記者會上，對受到年金改革影響的民眾表示歉意、謝意和敬意。

陳建仁說，蔡英文總統交付給他的年金改革任務，在公教人員部分，已經完成改革，即將在明年7月1日正式施行。至於尚未完成的軍人年金改革，國防部也在上個月公布「軍人退撫新制草案重點」，相信在經過與相關團體溝通，以及國防部精算模擬各種方案的利弊得失之後，很快能向國人同胞公布改革內容。

陳建仁表示，讓他內心感到篤定的另一個原因，就是他發現在推動改革的時候，過程也許紛紛擾擾，各個不同團體或許意見不同，但只要願意心平氣和坐下來談，最後都能達成一個「雖不滿意、但彼此都可以勉強接受」的結果，這代表國人同胞多數都能體會、支持政府推動各項改革的用心與苦心。