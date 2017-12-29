金融監理沙盒三讀 業者盼勿成創新絆腳石

王可言接受中央社訪問時表示，台版金融監理沙盒法案推動迄今約兩年，今天總算通過，這是台灣金融科技發展的開始，而真正的挑戰後面才正要開始。

（中央社記者蔡怡杼台北29日電）台版金融監理沙盒今天三讀通過，業界持正面看待，台灣金融科技公司董事長王可言表示，這代表台灣發展金融科技的決心，下一步重要的是制定施行細則，勿讓監理變成創新的絆腳石。

王可言指出，台版金融監理沙盒反映了3大問題，首先、實驗期間最長達3年是全球最長，這反映了台灣法規彈性以及修法上的問題，如今實驗期間最長3年解決法規空窗期問題，使得新創團隊不至於實驗結束後還等不及法規調整，公司就先倒了。

其次、創新該如何審查。儘管台版金融監理沙盒審議委員會成員來自外部專家學者比例不得低於1/3，但創新若有這麼容易審查，則創投以及天使投資人全部都發財了，因此，審議委員會最主要的功能應該是鼓勵大家在負責任的情況下進行創新。

第三、豁免條款對涉及洗錢防制、資恐等不得排除，會不會因為這些擔憂而抑制了創新的發展，以及公務員未列入免責條款，恐使得公務員以保守的態度看金融監理沙盒，這是隱憂。

王可言表示，台版金融監理沙盒的通過，代表台灣發展金融科技的決心，下一步重要的是如何制定施行細則，不要把監理變成創新的絆腳石。

同時，王可言也強調，台灣發展金融科技已經晚了，現在更要加速來做，如政府要輔以獎勵投資、吸引人才等配套措施，才會讓金融監理沙盒機制產生效益，就如創新科技園區的設立不只是解決房租的問題，重要的是建立與國際間的交流，成為新創團隊實驗的場域。

中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬表示，台版金融監理沙盒的通過是好事，對產業是正面，這也代表台灣推動金融科技的主管機關都準備好讓創新實驗、更多的金融科技進入試驗，她對此表達高度的肯定。

同時，她也表示，三讀版本對審議委員會中的專家、學者要求不少於會議成員總額1/3，並不超過1/2，期待參與評審的委員組成可以更多元，以利台灣金融科技的發展。1061229