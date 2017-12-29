川普怨中國海上供油助北韓 北京否認

中國外交部下午舉行例行記者會。華春瑩回應提問表示，中方始終「全面和嚴格地」執行聯合國安全理事會決議，「絕不允許中國公民和企業從事違反安理會決議的活動」。

儘管北京27日已嚴正否認，中國船隻如多國報導所稱，在公海提供油品給遭聯合國制裁的北韓，川普美東時間28日仍在推特發文：「逮個正著，對中國允許石油輸往北韓感到非常失望。如果再這樣下去，北韓問題將永遠無法以友好方式解決！」

（中央社記者尹俊傑北京29日電）美國總統川普抱怨中國違反聯合國決議在海上向北韓供油後，中國外交部發言人華春瑩今天說，中方始終全面嚴格執行決議，相關報導不屬實，媒體「炒作」不利各方互信合作。

華春瑩說，對於任何經過調查、證實屬於違反安理會決議的行為，中方都將依法依規做出嚴肅處罰，而且將「發現一起、查處一起」。

至於媒體報導一艘中國船隻10月19日涉嫌在公海向北韓船隻輸送石油，華春瑩表示，中方已立即調查，發現相關船隻今年8月以來未再停靠中國港口，沒有進出中國港口的紀錄。「相關船隻是否前往過其他國家港口，我們並不掌握。」

她說：「因此，近期一系列報導所稱的情況是不符合事實的。」

路透社報導，南韓外交部官員今天表示，南韓扣押了一艘名為Lighthouse Winmore、懸掛香港旗幟的船隻，並指這艘船涉嫌違反國際制裁規定，10月底在公海向一艘北韓船隻輸送精煉石油產品。

對於這起個案，華春瑩表示「還不掌握情況」。

她說，媒體「無謂炒作」不利於增進各方互信與合作。她再度呼籲有關各方，「全面完整地」執行所有聯合國安理會涉及北韓的決議，共同努力維護朝鮮半島及地區和平穩定、推進朝鮮半島無核化進程、推動透過對話談判解決問題。

隨著北韓加快開發核武與飛彈，聯合國制裁決議對北韓的供油限制愈來愈嚴格。但美國、南韓與日本方面仍懷疑，中國透過海上供油方式協助北韓規避聯合國制裁。

南韓朝鮮日報本週援引政府消息人士報導，10月以來，美國間諜衛星發現約30次中國和北韓船隻在海上碰頭交易石油的情況。

中國國防部發言人任國強28日在記者會上，被問到中共海軍是否能保證中方船隻未在海上非法向北韓船隻販油。他當時說，中國和中國軍隊一貫嚴格執行聯合國決議，「你所說的這種情況是完全不存在的」。1061229