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蘋果多機策略奏效 降低旗艦產品影響力 推升營收

鉅亨網2017/12/29 17:12
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《路透社》今日一份報告分析了蘋果 (Apple) (AAPL-US) 新策略，增加 iPhone 產品線的優點。

有別於過往蘋果每年一機、精挑細選的 iPhone 政策，蘋果一次推出多款 iPhone，但毫無疑問這個新方向有其優勢。報告指出，推出更多 iPhone 機型也讓蘋果可以降低對旗艦產品 iPhone X 的倚賴程度。

舉例來說，就因為市場臆測 iPhone X 需求下降，蘋果股價就因此挫近 3%。在傳聞只是媒體誤報後，蘋果股價又幾乎回彈。整體而言，分析師共識認為蘋果季度營收約可達 860 億美元，達到蘋果公司預期範圍的頂端。

除了維持舊機種如 6s 系列，蘋果也推出 iPhone 8、iPhone 8 plus 連同 iPhone X 一起，這對蘋果財務表現很有幫助。

Creative Strategies 的分析師 Carolina Milanesi 表示，「最終，蘋果會是這多款設備的擁有者，而這會進一步推升營收。」

iPhone X(和未來的旗艦產品) 表現對蘋果來說仍相當重要，但蘋果的新策略可望能讓公司財報表現更平穩。

TECHnalysis Research 分析師 Bob O‘Donnell 表示，「熱門產品」仍然在蘋果整體價值中占有很高的代表性。

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