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捐9成資產 婦聯會：大部分用在長照

中央社2017/12/29 17:13
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北29日電）婦聯會主委雷倩今天說，婦聯會絕未收受任何不當黨產，但為了回應社會期待，主動捐出9成資產，大部分會用在長照上，其餘用在榮民醫療基金、社會福利基金、家暴及性侵害防治。

雷倩與內政部長葉俊榮、黨產會主委林峯正今天正式簽署備忘錄，婦聯會願捐出9成資產給國庫，婦聯基金會等4大基金會董事1/3由主管機關派任，納入公共監督。

婦聯會也召開記者會，重申婦聯會絕未收受任何不當黨產，婦聯會也會依據國家法規解散轉型為公益財團法人，全力從事公益，扶助弱勢，為創作和諧安樂的社會盡一份力量，海外組織也會隨著總會一起解散轉型。

雷倩表示，婦聯會過去的作為是為了國家和人民，剛成立時最重要工作就是敬軍、愛軍、勞軍跟處理軍眷的問題，組織是由一群無私的人奉獻為國家出一份心力。民國80年後，婦聯會也積極轉型，從來都不是附隨組織，也沒有不當黨產的問題。

雷倩說，未來將會捐出9成資產，並且絕大部分的金額會用在長照部分，剩下的則會均分用在榮民醫療基金、社會福利基金、家暴及性侵害防治基金等。

雷倩也強調，未來轉型成財團法人基金會後，中華民國婦女聯合會的名字一定會繼續保留，繼續為國家社會盡一份心力。

婦聯會委任律師徐履冰補充說，婦聯會會按照法律規定，1個月內完成相關程序後，正式簽署協議。

對於過去版本是婦聯會捐出8成資產，最後簽署的備忘錄是9成資產，雷倩回應，多出的部分會用在榮民醫療基金上，也是兼顧到婦聯會的核心使命。1061229

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