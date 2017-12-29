醫師接生疑硬扯　嬰兒頭斷母親子宮內慘死

瓦拉斯克斯控訴，自己曾要求做剖腹產，但醫師告訴她胎兒身體還小，可採自然產方式，然而生產過程卻不是那麼順利，嬰兒的身體先被接生出來，頭部則卡在子宮裡，但醫護人員疑似用力把嬰兒硬拉出來，導致嬰兒頭部與身體分離的慘劇。

阿根廷一名孕婦日前在醫院生產，過程中嬰兒的身體先出來，頭部則卡在子宮，醫護人員疑似大力拉扯嬰兒，導致嬰兒頭部與身體分離，讓女子傷心欲絕，怒控院方有醫療疏失。

瓦拉斯克斯回憶分娩時的情況，當時感覺到醫護人員在拉扯嬰兒的身體，「他們讓我閉嘴，打開雙腿，並不斷地拉扯著寶寶直到他被拉出去，但我只能看到下半部分，他們並沒有讓我看完整的寶寶」，接著自己便被告知，嬰兒的頭部還留在她的子宮裡，隨後跟著胎盤被排出。

瓦拉斯克斯表示，「我不知道是醫師還是助產士，他們硬是拉扯寶寶，導致他的頭部和身體分離」，而原本開心地去買尿布的丈夫回來後聽聞噩耗也難以接受，兩人怒控院方有醫療疏失。

對此，醫院負責人費南德斯（Jose Fernandez）表示，當時瓦拉斯克斯的子宮頸已擴張到11公分，因此醫師判斷可以自然產，才拒絕為她剖腹，但由於產婦出現子宮頸痙攣，導致胎兒脖子被擠壓，另一名醫師試著將嬰兒拉出時，不幸發生意外。

報導指出，最後這對傷心欲絕的夫妻將嬰兒的遺體裝在白色小棺材裡帶回家，目前當地檢調單位也已介入調查，以釐清嬰兒的確切死因。



▲阿根廷一名產婦日前到醫院生產，但過程中嬰兒的身體先被接生出來，頭則卡在子宮，醫護人員疑似用力拉扯嬰兒，導致嬰兒頭部與身體分離，女子因而控告院方醫療疏失。（圖／翻攝自《The Sun》）