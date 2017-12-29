樂斯科與生技業共榮 加碼布局東南亞市場

（中央社記者韓婷婷台北29日電）台灣最大國際級實驗動物供應商樂斯科生技，市占超過58%，預期將與台灣生技產業共同成長，未來將加碼布局印度及東南亞新興市場，預計2018年1月4日登錄興櫃市場。
樂斯科今天舉行興櫃前法人說明會，董事長陳振忠表示，除了站穩台灣市場外，動物生產一定要在地化，海外布局將先聚焦在印度及東南亞市場，印度市場是台灣的8倍左右，目前印度已經有生產基地，因應印度市場需求強勁，未來將持續擴廠。
東南亞部分在泰國已經有產銷基地，以泰國為基地中心，未來將透過在地化經營、快速提供實驗動物、研發儀器導入及病理分析判讀等一條龍服務，希望帶著台灣成功產製經驗複製至東南亞等新興市場。
陳振忠表示，在相關領域已經累積超過40年產業經驗，在育種、畜產、獸醫、生物科技等領域擁有專業技術人才，12年間連續4度獲得AAALAC International的完全認證，連續10年獲得國家品質標準標章認證(SNQ)。
陳振忠指出，除了實驗動物外，將積極建置動物特殊服務實驗室與PDX(人源性腫瘤細胞異種移殖)，測試期預計設定在1個月內完成。
他指出，樂斯科廠房在2004年成立後，為亞洲最先進設備，之後包括日本、韓國及大陸都來學習複製，台灣生技公司幾乎都是採用樂斯科的實驗動物進行研究。台灣目前實驗動物水準僅次於日本，與韓國並列，大陸則緊追在後。
針對樂斯科的優勢，樂斯科表示，公司獲全球最大實驗動物供應公司美國CRL技術授權，無特定病原檢測高達30多項。串連上下游產業需要與橫向整合，樂觀預期將與台灣生技產業共同成長。
樂斯科成立於2001年，主要業務為生產SPF(無特定病原)囓齒類實驗動物、引進並生產疾病式動物，以因應實驗動物飼養與實驗設施需求，包括儀器、耗材與檢驗平台的軟硬體系統整合規劃，並提供國際級病理毒理鑑定與顧問服務，主要客戶包括國內外學術研究單位、醫療院所及生技公司為主。
樂斯科2015年及2016年營收分別為新台幣2.25億元、2.31億元，稅後盈餘分別為3794萬元、4017萬元，每股盈餘(EPS)為2.51元及2.48元。2017年上半年營收為1.03億元，稅後盈餘為1758萬元，EPS為0.8元，平均毛利率為43.65%。1061229