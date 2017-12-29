樂斯科與生技業共榮 加碼布局東南亞市場

（中央社記者韓婷婷台北29日電）台灣最大國際級實驗動物供應商樂斯科生技，市占超過58%，預期將與台灣生技產業共同成長，未來將加碼布局印度及東南亞新興市場，預計2018年1月4日登錄興櫃市場。

樂斯科今天舉行興櫃前法人說明會，董事長陳振忠表示，除了站穩台灣市場外，動物生產一定要在地化，海外布局將先聚焦在印度及東南亞市場，印度市場是台灣的8倍左右，目前印度已經有生產基地，因應印度市場需求強勁，未來將持續擴廠。

東南亞部分在泰國已經有產銷基地，以泰國為基地中心，未來將透過在地化經營、快速提供實驗動物、研發儀器導入及病理分析判讀等一條龍服務，希望帶著台灣成功產製經驗複製至東南亞等新興市場。