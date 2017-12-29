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中央社

竹苗水情拉警報 明年一期作供灌一月決定

中央社2017/12/29 17:15
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北29日電）降雨量不如預期，經濟部今天召開今年旱災緊急應變小組首次工作會議，明年一期作，台南地區延後至1月29日供灌，含新竹、苗栗等縣市北中部則延至1月舉行的第二次應變會議決定。

經濟部旱災應變小組召集人、次長王美花今天邀請農委會、科技部、中央氣象局及縣市政府召開旱災經濟部緊急應變小組第一次工作會議，盤點全台水情。

由於今年降雨量不如預期，統計近3個多月，新竹以南雨量不足同期6成，氣象局預測，氣候朝弱反聖嬰現象發展，未來一季降雨可能偏少，新竹、苗栗自12月27日起實施一階限水黃燈，台南則為水情稍緊綠燈。

針對明年一期作供灌方案，水利會與水利署討論後，已公告台南地區延後至1月29日供灌；至於北部及中部供灌方案，水利署副署長王藝峰接受中央社記者訪問表示，由於氣象局預測下週將有鋒面，會議中決定待下次會議，視後續降雨情形再定下方案，若降雨狀況良好，可能避免採取自主休耕或公告停灌的方式。

王藝峰表示，水利署也會配合天氣狀況，盡可能實施人工增雨作業。

今天會中討論決定，請目前水情較吃緊的新竹縣市及苗栗縣加強帶頭節水，啟動必要抗旱應變機制，包括抗旱井整備、節水宣導及開放水資源回收中心放流水等措施；此外，也請科學園區及工業區廠商加強自主節水及提升用水效率。

為充分公開水情資訊，會中決議請水利署、農委會、台水公司及一階限水地區縣市政府一週內於機關全球資訊網建置抗旱專區，公布最新水情狀況及各項抗旱因應作為。經濟部旱災應變小組第二次工作會議預定在1月25日舉行。1061229

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