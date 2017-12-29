回顧2017：大型併購潮在稅改前已成立

資料顯示，2017 年全球企業併購潮已達到自 2008 年以來的第 3 高，顯示在川普稅改之前，其實大企業的執行長就早已做好佈局。雖然市場較期待的博通 Broadcom (AVGO-US) 未成功併購高通 Qualcomm (QCOM-US)，但 2017 年還是有眾多矚目的併購案例。

高盛併購總監 Michael Carr 提道，今年 80% 的併購案都是由買方先主動提議，這代表了今年的買方在併購成立之前，都已有充分的自信不會半路殺出個程咬金。

全球 2017 年總併購金額高達 3.54 兆美元，較 2016 年的 3.59 兆美元低一點點。自 2008 年以來，最高的一年併購金額落在 2015 年的 4.22 兆美元。