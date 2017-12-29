外資歲末送暖連3買 押寶開紅盤行情 三大法人買超7

期貨部分，三大法人則是土洋對作，外資減碼多單 2588 口，淨部位多單又跌破 5 萬口，來到 48739 口；投信回補空單 1244 口，淨部位空單來到 33375 口；自營商回補空單 1910 口，淨部位空單來到 4538 口，合計三大法人減碼多單 566 口，淨部位多單為 10826 口。

台股今 (29) 日早盤在新台幣大幅升值 1.9 角，電子三雄帶頭強彈，一度越過季線 10649 點，大立光出現拉回，壓抑漲幅收斂，尾盤台灣 50 反 1 反倒出現大單摜壓，最後一檔跳漲 36 點，以 10642.86 點作收，累計全年上漲 1389 點。三大法人連續第 3 天同步買超，外資買超 65.6 億元，投信買超 7.15 億元，自營商買超 2.29 億元，合計買超 75.05 億元。

外資今天繼續買超台股，值得注意的是，電子三雄中，只有鴻海是外資在這三天都維持買超的權值股，顯示鴻海之前的股價確實有出現超跌的跡象，至於台積電也獲得外資連 2 天買超。

另外與昨天類似的是，外資也是持續買超金融，其中中信金連續 2 天高居外資買超首位，開發金、玉山金、第一金、兆豐金、華南金、永豐金、台新金、富邦金、國泰金、國票金也都是外資買超標的。

ETF 部分，外資連續 3 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資也是連續 3 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天賣超，同時賣張數也是近 2 個半月來最高。

外資集中市場買超第 1 名為中信金，買超張數 16815 張，第 2 名大同，買超 9723 張，第 3 名台積電，買超 7354 張，第 4 名鴻海，買 5724 張，第 5 名英業達，買超 5492 張。6 到 10 名依序為，台化，買超 5256 張；台泥，買超 5165 張；開發金，買超 4735 張；中鋼，買超 4084 張；玉山金，買超 3766 張。

外資集中市場賣超第 1 名群創，賣超張數 14054 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，賣超張數 12042 張，第 3 名元大台灣 50 反 1，賣超 11313 張，第 4 名聯電，賣超 7623 張，第 5 名晶電，賣超 6255 張。6 到 10 名依序為，長榮，賣超 5447 張；國喬，賣超 4754 張；台灣大，賣超 4195 張；富邦上証正 2，賣超 3674 張；中石化，賣超 2881 張。

法人表示，外資今天連續第 3 天買超，也是 11 月及 12 月以來，第 2 度連續 3 天買超，尤其在台股新曆年封關日出現，台積電及鴻海都是外資買超標的，如果外資資金重新回流電子權值股，似乎也代表外資對於明年的行情仍是偏多看待，開紅盤日盤勢有機會續揚。