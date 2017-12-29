嘉縣規畫國寶館、景觀橋　四億預算過關

在嘉義縣長張花冠的努力與積極奔走下，前瞻預算中的新故宮計畫共編列107年到112年度預算約91.3億元，而107年的預算4.63億元於28日終於順利通過。未來規畫於故宮南院建設「國寶館」及設置連接蒜頭糖廠的景觀橋，期望帶來故宮南院更強大的觀光效益。

張花冠強調，計畫第一年主要辦理項目是南北院整擴建先期計畫，在未來持續的推動下，除了能使北院參觀環境優化外，也規畫在南院建築西側綠地建設「國寶館」，除補足原主館展場空間不足無法舉辦大型國際級大展之外，另強化文物修復功能，也藉由此館周邊景觀藝術工程，串連既有的觀光資源，帶動嘉義縣全面觀光效益。