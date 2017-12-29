嘉縣規畫國寶館、景觀橋　四億預算過關

在嘉義縣長張花冠的努力與積極奔走下，前瞻預算中的新故宮計畫共編列107年到112年度預算約91.3億元，而107年的預算4.63億元於28日終於順利通過。未來規畫於故宮南院建設「國寶館」及設置連接蒜頭糖廠的景觀橋，期望帶來故宮南院更強大的觀光效益。
張花冠強調，計畫第一年主要辦理項目是南北院整擴建先期計畫，在未來持續的推動下，除了能使北院參觀環境優化外，也規畫在南院建築西側綠地建設「國寶館」，除補足原主館展場空間不足無法舉辦大型國際級大展之外，另強化文物修復功能，也藉由此館周邊景觀藝術工程，串連既有的觀光資源，帶動嘉義縣全面觀光效益。
▲爭取預算期間張花冠縣長不斷私下努力拜託立法院各黨派委員的支持，對此結果，張花冠非常感謝立委們的協助。（圖／邱嘉琪攝 , 2017.12.29）
此外，縣府也規畫在南院北側設置連接蒜頭糖廠的景觀橋，並將此橋命名為 “Double S”。張花冠表示，如同韓國的「7017」，當今國際對公共景觀與工程建設都朝向簡潔俐落且國際貫通的方式命名。此座景觀橋同時連結故宮南院（Southern Branch of National Palace Museum）以及蒜頭糖廠（Sugar Town），而兩端的據點的英文名稱均以「S」作為字首，此座景觀橋因此被命名為 「Double S」。
張花冠強調，來嘉義文化結合觀光旅遊和產業，將具有嘉義特色的文化和國際接軌，不僅翻轉了文化沙漠汙名外，更善用文化軟實力讓嘉義站上國際舞台，讓世界看見嘉義。