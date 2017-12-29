現代直接民主全球論壇主席參訪　林佳龍爭取主辦權

推廣台中參與式民主的成果行銷國際，台中市政府邀請現代直接民主全球論壇主席Bruno Kaufmann參訪台中市，現地踏勘參與式預算中區提案執行成果，並拜會市長林佳龍。林佳龍希望爭取2019年現代直接民主全球論壇的主辦權，推動台中與國際接軌，也邀請Bruno Kaufmann主席擔任台中INGO顧問，Bruno Kaufmann不僅同意且肯定台中多項直接民主作法，期待雙方能有更多的合作機會。

論壇聚焦於公民投票、數位民主、人權等直接民主政治發展議題，邀請全球各地超過30個國家、300位以上的相關領域學者專家、政府官員及議題倡議者出席，依當時全球民主政治發展情形及重要議題，以主辦城市為名發表宣言，是關注全球民主議題的重大盛會。

林佳龍昨日在秘研考會主委柳嘉峰、社會局長呂建德、民政局長周永鴻、教育局專門委員黃瀞儀陪同下，與Bruno Kaufmann主席會面，雙方針對台中市參與式預算政策、成立INGO中心相關規劃及青年事務審議會推動情形等直接民主相關議題進行交流，討論氣氛相當熱烈。



▲參觀柳川百年古道（圖／市政府提供, 2017.12.29）

林佳龍表示，台灣是一個新興的民主國家，並持續發展民主政治，台灣在民主發展已有長足的進步，除了制定公投法，社會運動也逐漸蓬勃發展，雖然要深化民主還有一段路要走，但是政府與民眾都樂觀看待台灣的民主。

他也說，台中透過參與式預算及青年事務審議會等方式，致力推動直接民主；此外，台中剛躍升為台灣第二大城，並將打造成為國際非政府組織（INGO）中心，推動台中與國際接軌，與更多國家交流，因此也期盼現代直接民主全球論壇2019到台中舉辦。

Bruno Kaufmann主席表示，多年前他曾造訪台灣，這次再造訪看到台灣的民主有許多進步，包括完善的公投法等民主政策；他也肯定台中推動的參與式預算，更讓民眾直接掌握權利，這是直接民主的願景與目標，盼未來雙方能有更多的合作機會。

民政局長周永鴻表示，市府自104年起推動參與式預算，去年進一步擴大豐原、清水、大里、中區等四區，希望民主時代的落實能從平時參與公共議題著手，從提案、匯集意見到票選皆是由人民做主，此外，市民年滿16歲便可提案，推動公民參與更向下扎根。

他也指出，參與式預算提案柳川百年古道是一條具有悠久歷史、自日治時期就存在的巷道，巷道內原本是破舊不平整的柏油路面，當地居民希望改變巷道的景觀，所以透過參與式預算的管道進行提案，此項提案在網路票選活動中獲得多數市民青睞而獲選。該巷道由建設局將路面重新舖設具有在地意象的透水磚，施作完成後除了提升民眾通行安全外，並與鄰近的柳川水岸互相輝映，提升該區域的市容景觀。

社會局長呂建德表示，市府力推成立全國第一個INGO中心，整修霧峰區光復新村作為INGO中心基地，希望吸引民主人權、環境生態保護、災害防救、醫療衛生及社會福利等各領域的國際INGO組織進駐，目前已有101個NGO組織對進駐台中表達興趣。