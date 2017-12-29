非常武學世界巡迴展首站 上百師生體驗

（中央社記者程啟峰高雄29日電）「非常武學世界巡迴展」首站明天在高雄登場，高市11所中小學體操與武術體育班師生上百人今天率先參觀體驗，感受結合資訊互動科技與武術的震撼，莫不驚呼連連。
這場「非常武學」世界巡迴展是世界首站，也是在台唯一場次，明天將於高雄駁二藝術特區P2倉庫登場，高市教育局長范巽綠與策展單位傑迪斯整合行銷公司執行長于玲燕下午帶領小港國中等高市11所中小學體操與武術體育班師生上百人進場參觀體驗。
現場展區規劃3個主題區，其中「非常科學」區以理性科學角度，結合大型工業手臂與特展藝術詮釋功夫；「非常博學」區以原創動畫劇場方式呈現不同時空背景下的武學」；「非常健學」區則透過互動科技以遊樂場方式，將現代健身房與古代練功房做完美對照，體驗古代與現代練功異中求同的巧妙，有趣又好玩。
范巽綠表示，邀體育班師生前來體驗資訊科技與武學的結合，來場不同的武術體驗，並希望透過科技化數據，讓學生動作與技巧能更精熟。
她也希望，學校也能運用資訊科技導入訓練，讓學生有身歷其境的學習體驗，輔助教練在教學動作上的分析講解，帶給學生不一樣的學習視野。
于玲燕說，「非常武學」以原創實力走出不同的特展路線，從台灣出發，放眼世界，將展開世界巡迴展，期待藉由展覽內容及文創商品，讓台灣設計與文化力量在世界發光。
她又表示，傑迪斯整合行銷公司斥資上千萬規劃400坪的展區，結合台灣各領域專業人才逾50人集思廣益，將武學的文化內涵，用互動科技、電影動畫等手法呈現，結合互動、科技與藝術，從食衣住行育樂各面向認識功夫，期待觀眾走進展場不只打卡拍照，更能有所感動。1061229