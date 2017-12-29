非常武學世界巡迴展首站 上百師生體驗

（中央社記者程啟峰高雄29日電）「非常武學世界巡迴展」首站明天在高雄登場，高市11所中小學體操與武術體育班師生上百人今天率先參觀體驗，感受結合資訊互動科技與武術的震撼，莫不驚呼連連。

這場「非常武學」世界巡迴展是世界首站，也是在台唯一場次，明天將於高雄駁二藝術特區P2倉庫登場，高市教育局長范巽綠與策展單位傑迪斯整合行銷公司執行長于玲燕下午帶領小港國中等高市11所中小學體操與武術體育班師生上百人進場參觀體驗。

現場展區規劃3個主題區，其中「非常科學」區以理性科學角度，結合大型工業手臂與特展藝術詮釋功夫；「非常博學」區以原創動畫劇場方式呈現不同時空背景下的武學」；「非常健學」區則透過互動科技以遊樂場方式，將現代健身房與古代練功房做完美對照，體驗古代與現代練功異中求同的巧妙，有趣又好玩。