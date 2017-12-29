空污問題 總統：兩岸應進一步溝通

（中央社記者侯姿瑩桃園29日電）空污問題引發關注。總統蔡英文今天表示，空污問題是區域內國家共同面對的問題，無關政治，是與人民健康有關的議題，「很適合，也應該是兩岸進一步溝通的一個議題」。

蔡總統、副總統陳建仁下午參訪中科院研發展示館，並在中科院與媒體年終茶敘。媒體詢問，日韓已與中國協商空污問題，在目前兩岸情勢下，台灣的對策為何？區域合作可能嗎？

蔡總統表示，兩岸交流仍持續，雖然沒有進行政治層次較高的交流，但技術、一般性的交流都持續進行。

蔡總統強調，健康對人民來說是最重要的事，「也應該是我們大家最大的共識的所在」。空污的問題無關政治，而是人民健康的問題，這項議題「很適合，也應該是兩岸進一步溝通的一個議題」。