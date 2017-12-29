邵雨薇買千萬新屋　大方迎張立昂入香閨

藝人邵雨薇今（29）日出席「2018世界新車大展」Vespa電動概念車亮相活動，她受訪時，談到最近買新房子，大約1000多萬元的30坪二手屋，朋友幫忙看好24日安床日，她當天邀來一群朋友辦新居聖誕趴，其中包含張立昂，兩人更大方同框合照。

邵雨薇表示，「房子是10月買的，朋友看24日是最好的安床日，我也覺得24日太棒了，可以辦聖誕趴，就把周邊可以約的朋友都找來了，因為我的朋友比較少。」談到自己近日入住的香閨，她眼神充滿愛，「它是中古屋，但住進去時，幾乎不用再裝潢了，有落地窗，夜景很漂亮，在山區。」記者詢問目前與張立昂是什麼關係，她笑著連說了三次，「就是朋友。」隨即解釋，「我們一直都還不錯，大家都以事業為主，我現在真的很忙，他也很忙。」