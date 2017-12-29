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娛樂

邵雨薇買千萬新屋　大方迎張立昂入香閨

記者吳維書／台北報導2017/12/29 17:44
▲邵雨薇出席「2018世界新車大展」Vespa電動概念車亮相活動。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
▲邵雨薇出席「2018世界新車大展」Vespa電動概念車亮相活動。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

藝人邵雨薇今（29）日出席「2018世界新車大展」Vespa電動概念車亮相活動，她受訪時，談到最近買新房子，大約1000多萬元的30坪二手屋，朋友幫忙看好24日安床日，她當天邀來一群朋友辦新居聖誕趴，其中包含張立昂，兩人更大方同框合照。

邵雨薇表示，「房子是10月買的，朋友看24日是最好的安床日，我也覺得24日太棒了，可以辦聖誕趴，就把周邊可以約的朋友都找來了，因為我的朋友比較少。」談到自己近日入住的香閨，她眼神充滿愛，「它是中古屋，但住進去時，幾乎不用再裝潢了，有落地窗，夜景很漂亮，在山區。」記者詢問目前與張立昂是什麼關係，她笑著連說了三次，「就是朋友。」隨即解釋，「我們一直都還不錯，大家都以事業為主，我現在真的很忙，他也很忙。」


▲邵雨薇與張立昂大方同框。（圖／翻攝自臉書 , 2017.12.29）

提到最近的狀態，她坦言，「我已經好久沒有好好睡覺了，會找時間休息，但是真的好久沒有找時間好好放鬆，我把自己逼很緊。本來沒有那棟房子的話，我也不會那麼累，可是我為了完成自己的目標，每天都跟小蜜蜂一樣忙東忙西。」對於購買新屋細節及新作預告，她表示，「我當然有貸款壓力，還可以啦。工作上，明年會有大計畫！目前還不能透露。」令粉絲相當期待。


▲邵雨薇展現出帥氣的一面。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

關鍵字邵雨薇張立昂2018世界新車大展vespa電動概念車亮相活動
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