不再認定婦聯會為附隨組織 但有例外條款

未來黨產會是否還會認定婦聯會是國民黨附隨組織？林峯正表示，黨產會依黨產條例是有權認定其為附隨組織，但今天既然進入行政程序法所說的行政契約，意思就是俗稱的「和解」，就不會再就婦聯會做附隨組織認定，除非往後有新的證據發現。

林峯正說，未來行政契約內容也會納入條款，如婦聯會有隱匿財產或現有財產申報不實，還是會進行後續法律程序，還是有例外。

媒體追問，未來促轉會對於婦聯會是否也「不再調查及處分」？林峯正說，促轉條例不是黨產會的權責，無法代他們回答。他說，「不再調查及處分」所說的，黨產會作為備忘錄的當事人之一會被拘束，如不在備忘錄的一方，沒有被拘束的道理。

葉俊榮說，行政契約簽訂後，內政部不會再依照人團法規定，對組織、職員進行處分。

婦聯會除了捐贈4大基金會，也曾捐贈振興醫院、復興中小學等組織，需要簽署行政契約，以確保不再受調查？林峯正說，備忘錄或行政契約只約束提到的當事人，不在行政契約內的，是另一件事，換句話說，那幾個外界質疑跟婦聯會相關的團體都可以重新立案調查。

有媒體提問，救國團也正被黨產會認定是否為附隨組織，是否可能比照婦聯會模式，三方協商？林峯正說，黨產處理不是只有一個途徑，今天展現的是還有其他的路，不是完全對抗的路，只要大家互相包容一下，是有可能的。至於下一個的可能對象？他說：「現在還不能告訴你，有些事情需要時間。」1061229