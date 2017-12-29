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5千印尼看護工薪資遭苛扣　新竹縣政府：協助討回

記者常似虎／新竹縣報導2017/12/29 18:10
▲防制人口販運協調聯繫會議暨專題講座在新竹縣政府召開。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.29）
▲防制人口販運協調聯繫會議暨專題講座在新竹縣政府召開。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.29）

新竹縣政府於今(29)日召開「防制人口販運協調聯繫會議暨專題講座」，由副縣長楊文科親自主持，並由檢調、移民、海巡、勞工等政府單位，及防制人口販運聯盟非政府組織代表出席參加，共計39個單位與會；此外，為擴大區域防制效果，本次會議並邀請桃園市政府、苗栗縣政府及新竹市政府出席，期許藉由各界協力合作，強化防制成效。

會中共通過2項決議，針對持志人力仲介集團苛扣印尼籍看護工薪資之不法情事，會中決議將由縣政府結合法律扶助基金會及其他相關單位，共同協助被害人討回工作所得。

法扶基金會新竹分會執行秘書曾前展說明，持志集團利用印尼籍看護工剛抵達臺灣工作，不熟悉仲介業務之際，以恐嚇、詐騙等不法手段苛扣薪資，經調查該集團犯罪地點遍布全臺各縣市，受害印尼籍看護工高達5,282人，不法所得超過新臺幣2.2億餘元，目前已由法院判刑確定，但仍有多數被害人未提告，得不到應有的賠償，曾執行秘書特別感謝新竹縣府結合各界資源協尋被害人。

楊文科表示，不肖仲介業者以非法手段剝削外籍勞工，不僅造成被害人身心傷害，更影響臺灣在國際間的名聲。「新竹縣政府將結合各界力量，積極協助被害人討回公道，以展現捍衛人權的決心」。

警察局張局長榮興分析，臺灣人口販運案件經常是犯罪組織在背後操控，因此，為了根除這些幕後的犯罪集團，執法人員必須追本溯源，從犯罪源頭一網打盡。「持志集團一案能夠偵破，並且將一干歹徒逮捕到案，主要是偵查作為及通訊監察發揮功效」。因此，警察局將持續強化經驗傳承，並配合偵查科技，持續提升犯罪偵查能量，讓本國籍及外國籍民眾能夠安心生活，共創美好未來。

關鍵字新竹縣楊文科人口販運印尼籍看護工持志人力仲介集團苛扣薪資
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