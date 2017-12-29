5千印尼看護工薪資遭苛扣　新竹縣政府：協助討回

法扶基金會新竹分會執行秘書曾前展說明，持志集團利用印尼籍看護工剛抵達臺灣工作，不熟悉仲介業務之際，以恐嚇、詐騙等不法手段苛扣薪資，經調查該集團犯罪地點遍布全臺各縣市，受害印尼籍看護工高達5,282人，不法所得超過新臺幣2.2億餘元，目前已由法院判刑確定，但仍有多數被害人未提告，得不到應有的賠償，曾執行秘書特別感謝新竹縣府結合各界資源協尋被害人。

會中共通過2項決議，針對持志人力仲介集團苛扣印尼籍看護工薪資之不法情事，會中決議將由縣政府結合法律扶助基金會及其他相關單位，共同協助被害人討回工作所得。

新竹縣政府於今(29)日召開「防制人口販運協調聯繫會議暨專題講座」，由副縣長楊文科親自主持，並由檢調、移民、海巡、勞工等政府單位，及防制人口販運聯盟非政府組織代表出席參加，共計39個單位與會；此外，為擴大區域防制效果，本次會議並邀請桃園市政府、苗栗縣政府及新竹市政府出席，期許藉由各界協力合作，強化防制成效。

楊文科表示，不肖仲介業者以非法手段剝削外籍勞工，不僅造成被害人身心傷害，更影響臺灣在國際間的名聲。「新竹縣政府將結合各界力量，積極協助被害人討回公道，以展現捍衛人權的決心」。

警察局張局長榮興分析，臺灣人口販運案件經常是犯罪組織在背後操控，因此，為了根除這些幕後的犯罪集團，執法人員必須追本溯源，從犯罪源頭一網打盡。「持志集團一案能夠偵破，並且將一干歹徒逮捕到案，主要是偵查作為及通訊監察發揮功效」。因此，警察局將持續強化經驗傳承，並配合偵查科技，持續提升犯罪偵查能量，讓本國籍及外國籍民眾能夠安心生活，共創美好未來。