金正恩今年露面減3成 分析家：政權穩定

分析家認為，金正恩公開活動次數減少是因為政權已進入穩定期，但同時從側面反映出北韓政權的封閉性。

統一部資料顯示，金正恩執政後公開活動次數從2012年的151次增至2013年的212次，隨後逐年遞減，去年減至133次，今年甚至降至不到100次的水準。

（中央社首爾29日綜合外電報導）根據南韓聯合新聞通訊社（韓聯社）統計，北韓領袖金正恩截至本月28日，今年參與各種視察、參觀和活動的公開露面次數為93次，較去年減少30%，為執政以來最低紀錄。

金正恩今年公開活動中，涉及軍事的活動為41次，接近總數的一半，所佔比例高達44%，創其執政以來的新高。經濟領域公開活動僅為25次，所佔比例27%。

這體現金正恩今年親自參觀各種武器開發現場，專注核武能力發展。

今年陪同金正恩參加公開活動最多的是中組部副部長趙勇元和軍方總政治局長黃炳誓。

北韓媒體有關金正恩公開活動的報導中，趙勇元被正式點名的次數就有34次，加上未被正式點名的情況，實際隨行的次數可能更多。

截至10月17日，黃炳誓共有31次隨行，但之後在北韓媒體中「銷聲匿跡」，有消息稱最近黃炳誓遭到處罰。1061229