台股首度萬點封關 看看你有沒有賺這麼多 每位股民賺

台股今 (29) 日收盤收在 10642 點，首度以萬點封關，今年台股連續 156 天站在萬點之上，根據證交所統計，全年台股市值增加 4.58 兆元，以有效交易人數 310.5 萬人計算，平均每位股民約進帳 147.5 萬元。

台股去年底以 9253.5 點封關，今年以來自第 2 季開始就一路向上衝鋒，5 月 23 日正式站上萬點，展開萬點奇幻之旅，除了連續 156 日站穩萬點以上，同時也在 11/22 創下最高點 10882.65 點，創下 27 年多來新高。

儘管台股年底前由於蘋果新機 iPhone X 傳出銷量不佳，加上美股也同步回檔，外資獲利了結等因素影響，指數一度回測修正，跌回到 10322 點，但所幸封關前一個月多頭再度回神，最後一日收盤收在 10642 點，全年也大漲 1389.36 點。