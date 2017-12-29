立院三讀客家基本法 客語列國家語言

（中央社記者陳俊華台北29日電）立法院會今天三讀修正通過客家基本法部分條文，明定客語為國家語言，客家人口達1/2以上地區，應以客語為主要通行語；政府應捐助成立財團法人客家公共傳播基金會。

三讀修正通過條文明定，客家人口達1/3以上的鄉鎮市區，應以客語為通行語之一，並由客家委員會列為客家文化重點發展區，加強客家語言、文化與文化產業的傳承及發揚；本次修法施行時，客家人口達1/2以上者，應以客語為主要通行語，通行語辦法由客委會定之。

客委會應考量全國客家事務及區域發展，廣納全國客家會議的意見，每4年擬定「國家客家發展計畫」，作為各級政府客家相關施政依據；客委會應定期召開全國客家會議，研議、協調、推展全國性客家事務；每3年針對國家客家政策及相關法規進行整體檢討。