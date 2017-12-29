全國青少科創賽　嘉市蘭潭國中展實力

全國青少年科技創作競賽PowerTech，嘉市蘭潭國中科技隊勇奪國中「仿生機器人組」全國亞軍、季軍，並榮獲國中「控動機器人組」全國季軍，成為全國賽當中，獲得獎項最多的學校，對此嘉義市長涂醒哲特別於29日至該校表揚學生的精采表現，除了勉勵學生的努力並肯定蘭潭國中maker教育推動的成效。

Maker教育培養學生動手自學自造，讓學習不再只是透過書本獲得知識。而PowerTech 青少年科技創作競賽，採當天做，當天比，最能培養學生親自動手做的態度。另外，採即做即評方式，可避免師長過度關注與協助，培養學生「發現問題、解決問題」的能力。在競賽過程中，學生必須與他人分工合作，培養團隊合作默契。12月16日、17日競賽中，國中「仿生機器人組」共計98隊，392人參加。國中「控動機器人組」共計25隊，150人參加。