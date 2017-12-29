NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈善盡社會責任　學子護理之家服務宜蘭元旦迎曙光　就在佛大林美山居家防護24小時錄影 每月只要100元！
地方

全國青少科創賽　嘉市蘭潭國中展實力

記者吳晉輝／嘉義報導2017/12/29 18:13
蘭潭國中科技隊再現KANO精神。〔圖／嘉市府提供2017.12.29〕
蘭潭國中科技隊再現KANO精神。〔圖／嘉市府提供2017.12.29〕

全國青少年科技創作競賽PowerTech，嘉市蘭潭國中科技隊勇奪國中「仿生機器人組」全國亞軍、季軍，並榮獲國中「控動機器人組」全國季軍，成為全國賽當中，獲得獎項最多的學校，對此嘉義市長涂醒哲特別於29日至該校表揚學生的精采表現，除了勉勵學生的努力並肯定蘭潭國中maker教育推動的成效。

Maker教育培養學生動手自學自造，讓學習不再只是透過書本獲得知識。而PowerTech 青少年科技創作競賽，採當天做，當天比，最能培養學生親自動手做的態度。另外，採即做即評方式，可避免師長過度關注與協助，培養學生「發現問題、解決問題」的能力。在競賽過程中，學生必須與他人分工合作，培養團隊合作默契。12月16日、17日競賽中，國中「仿生機器人組」共計98隊，392人參加。國中「控動機器人組」共計25隊，150人參加。

指導老師楊元彰組長表示，他國中時期成績不是很好，因此現在會特別輔導中後段的學生，希望他們得到妥適的照顧。多年前發現學生沉溺於手機遊戲，人際關係淡薄。於是由校內生活科技課程出發，開發機器人課程，帶學生參加比賽。由一隊四人，逐漸擴編到目前的規模。蘭潭國中科技隊不是只為了比賽而成立，因此今日會場不只展示參賽的作品，也有學生其它創意發想的成果，希望讓他們透過學習、創作和比賽的歷程，遠離3C產品，激發學生潛能，未來能投入醫療、救災等領域，研發智慧機器人，協助嘉義市建構健康防老智慧城市，造福社會。

涂醒哲表示，蘭潭國中科技隊於五年內三度獲全國總冠軍，並於今年PowerTech全國青少年科技創作競賽中，於123隊兩岸各校代表中，勇奪1座全國亞軍及2座全國季軍的殊榮，獲獎數全國最多，他特別感謝指導老師楊元彰組長的無私奉獻及學校的長期協助與支持，涂市長也贈送「讓東西動起來」(Making Things Move)的創客書給科技隊的選手，期許他們透過「做中學、學中做」的歷程，培養「5C關鍵能力」。

關鍵字蘭潭國中機器人
防制人口販運協調　桃竹苗聯手出擊融合溼地風車海景　高美派出所落成

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan