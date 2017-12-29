全國青少科創賽　嘉市蘭潭國中展實力

全國青少年科技創作競賽PowerTech，嘉市蘭潭國中科技隊勇奪國中「仿生機器人組」全國亞軍、季軍，並榮獲國中「控動機器人組」全國季軍，成為全國賽當中，獲得獎項最多的學校，對此嘉義市長涂醒哲特別於29日至該校表揚學生的精采表現，除了勉勵學生的努力並肯定蘭潭國中maker教育推動的成效。
Maker教育培養學生動手自學自造，讓學習不再只是透過書本獲得知識。而PowerTech 青少年科技創作競賽，採當天做，當天比，最能培養學生親自動手做的態度。另外，採即做即評方式，可避免師長過度關注與協助，培養學生「發現問題、解決問題」的能力。在競賽過程中，學生必須與他人分工合作，培養團隊合作默契。12月16日、17日競賽中，國中「仿生機器人組」共計98隊，392人參加。國中「控動機器人組」共計25隊，150人參加。
指導老師楊元彰組長表示，他國中時期成績不是很好，因此現在會特別輔導中後段的學生，希望他們得到妥適的照顧。多年前發現學生沉溺於手機遊戲，人際關係淡薄。於是由校內生活科技課程出發，開發機器人課程，帶學生參加比賽。由一隊四人，逐漸擴編到目前的規模。蘭潭國中科技隊不是只為了比賽而成立，因此今日會場不只展示參賽的作品，也有學生其它創意發想的成果，希望讓他們透過學習、創作和比賽的歷程，遠離3C產品，激發學生潛能，未來能投入醫療、救災等領域，研發智慧機器人，協助嘉義市建構健康防老智慧城市，造福社會。
涂醒哲表示，蘭潭國中科技隊於五年內三度獲全國總冠軍，並於今年PowerTech全國青少年科技創作競賽中，於123隊兩岸各校代表中，勇奪1座全國亞軍及2座全國季軍的殊榮，獲獎數全國最多，他特別感謝指導老師楊元彰組長的無私奉獻及學校的長期協助與支持，涂市長也贈送「讓東西動起來」(Making Things Move)的創客書給科技隊的選手，期許他們透過「做中學、學中做」的歷程，培養「5C關鍵能力」。