融合溼地風車海景及燈塔　高美派出所落成

台中市的高美派出所建於日本時代，舊廳舍為民國60年代興建建物，近年來所轄高美溼地成為國際知名美景，遊客日益增多，廳舍已不敷使用需求。為此，市府從104年起分3年共編列2,000萬元預算，原址重建派出所，盼提升轄區居民洽公便捷性及為民服務品質，今(29)日落成啟用。市長林佳龍表示，新建派出所的落成，改善員警的工作及生活環境，也可讓居民與遊客享有更好的服務。

林佳龍表示，今天見證這個台中市最美的景點「高美溼地」旁邊的新建高美派出所落成啟用，讓鄰近高美濕地服務的警察同仁擁有更舒適的工作環境，以更好的工作表現來為民服務。這2、3年來，台中市的警察同仁以最少人力，發揮最大成效，在治安評比上已經連續2年在六都排名第一。



▲市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、市議會副議長張清照、前議長張清堂、市府警察局長楊源明等人均出席共襄盛舉。（圖／柳榮俊攝 , 2017.12.29）

他說，警政廳舍整建上，在地方民代的共同努力下，市府自104年起分3年逐年編列預算，在原址重建新派出所，感謝議會的支持。因為高美溼地每年有超過200萬人次到訪，可以想見高美派出所未來的勤務將會相當繁重，現在高美派出所擁有好的工作環境，相信最大的受益者將是人民。

立法院副院長蔡其昌致詞時指出，今天我們高美派出所的啟用，就如同我們地方在嫁娶大喜之日，大家都動了起來，要共同見證這一刻。尤其這些年來警政同仁的辛勞程度，有時候比我們家人還像家人，有這麼多人民保母在這裡為我們努力奉獻，所以警政同仁的需求我們一定會大力支持，特別感謝林市長對於我們偏鄉的照顧，將會繼續林市長共同為海線地區爭取更多的建設，造福地方！

蔡其昌在先前也協助協調新建高美派出所的供電，讓派出所順利落成啟用。他說，從過去到現在，警察同仁責任更多、任務更繁忙，但是服務績效並沒有降低，滿意度也逐年提升，這表示從中央到地方，大家在警政工作更投入、更用心，相信這個新的廳舍落成，讓警察同仁在更好的硬體下，可以做好更多服務。

高美派出所建於日本時代，舊廳舍是民國60年代興建的建物，近年來所轄高美溼地成為國際知名美景，遊客日益增多，廳舍已不敷使用，為加強為民服務工作、改善同仁工作環境，市府自104年起，分3年共編列2,000萬元預算，原址重建高美派出所落成啟用。