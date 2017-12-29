義大利總統解散國會 明年3月選舉後恐政局動盪

在周四稍早舉行的年終新聞發布會上，Gentiloni 試圖降低大家對政治動蕩的擔憂，他說：「我們決不能戲劇化政治不穩定性的問題，這當然是一個問題，但與其充滿擔心，我們應該知道，我們已經接種很多疫苗了。」並且他指出，義大利政府的頻繁變動，並不是近期才有的現象，但國家並沒因為這樣停止發展。

根據總理辦公室發來的電子郵件內容，Mattarella 簽署參眾兩院，結束立法會議的命令，而在內閣會議後，總理 Paolo Gentiloni 確定了大選日期。

義大利總統 Sergio Mattarella 在週四 (28 日) 解散國會，恐導致在 3 月 4 日舉行全國大選之後，可能因無政黨可取得絕對多數，而產生懸峙國會 (Hung Parliament) 情況，造成政局動盪。

懸峙國會

義大利為歐元區的第 3 大經濟體，但經濟復甦落後給大部分歐元區國家，並且在明年選舉後，恐面臨懸峙國會的風險。目前義大利政壇的三大勢力為，民粹主義政黨五星運動 (Five Star Movement)、Gentiloni 領導的民主黨、與中立偏右派的聯盟，包含義大利力量黨 (Forza Italia)。

但調查顯示，五星運動、前任總理 Matteo Renzi 為首的民主黨、以及其他中間偏右的團體都將不會贏得國會多數，而就算民主黨和義大利力量黨結盟，也沒辦法贏得國會多數。

義大利的固定收益資產，因面臨政治不穩定性的風險，近幾個月承受了許多壓力，除了希臘外，義大​​利的 10 年期債券收益率，為目前歐元區最高，28 日收盤時，收益率上漲 4 個基點至 1.96％。

義大利主要股票指數，富時 MIB 指數 (FTSE MIB)28 日下跌 0.4％，但今年以來，已上漲 15％，為歐洲主要股市市場指數中，表現最好的。

第 65 屆政府

最大反對黨五星運動，希望擁有總理任命權的總統 Mattarella，授權他們組織內閣政府，若能成功建立政府，將成為義大利自二戰以來，第 65 屆政府。不過，五星運動拒絕與其他政黨建立聯盟，而是將尋求外部支援的政治力量。

根據不願透露姓名的國家官員所說，Mattarella 沒有義務將總理授權，交給勢力最大黨派的領導人，這位官員補充，總統可能會先設法確認，有沒有任何的政黨聯盟，可以在國會獲得足夠席位，Mattarella 的選項還包括，重新任命現任總理 Gentiloni，由他領導新政府，直到新的一輪選舉。

但 Gentiloni 本人，拒絕表態是否會成為「政黨聯盟」的領導人，他說：「我所說的任何話，都會被用來對付我，我只希望我的政黨取得好成績，並成功組建一個政府。」