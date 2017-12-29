鼓勵活著就是希望 追思呼吸英雄張守德

32歲張守德於國小時被檢查出罹患「脊髓性肌肉萎縮症」，全身逐漸萎縮，呼吸困難，必須仰賴呼吸輔助器，也與輪椅結下了「不解之緣」。

高雄市慈愛教育文化協會成員海薇說，感謝支持與肯定，張守德將榮耀與掌聲獻給所有在他生命巡迴講座參與過團隊的伙伴，才能譜出張守德精彩、豐富、感人的生命樂章。

張守德告別式昨天舉行，與張守德多年來推動巡迴生命教育講座的高雄市慈愛教育文化協會團隊，今天仍十分不捨追思他們的好朋友。

（中央社記者陳朝福高雄29日電）罹患「脊髓性肌肉萎縮症」的張守德，珍惜每天起床後還可以有呼吸的機會，鼓勵「活著就是希望」，被喻稱為「呼吸英雄」。多人今天齊聚追思這位生命鬥士，並將持續生命教育。

面對呼吸困難的生存考驗，張守德並未自暴自棄或自我禁錮，反而經常巡迴演講，以自身的生命故事激勵大家，且思緒靈活和妙語如珠，逗得聽眾哈哈大笑，有時以自己歷經磨難的生命故事，又讓聽眾感動的熱淚盈眶。

張守德的生長歷程多舛，他的生命歷程和故事，經常讓聽眾不捨動容。雙腳出現逐漸萎縮不良於行症狀後，上下課都由父母親接送，但父母親相繼過世，二哥也在上班工作時自高處墜落不治，撫養他的外婆不久又撒手人寰。這段哀傷的人生巨變發生在他10歲到16歲的少年階段。

張守德曾向好友透露，醫生診斷他的來日不多時，他並沒有掉淚，也沒有頹喪，反而努力珍惜每一天的每一個可呼吸的機會。這個心中最深底層的心裡話，讓好友們都紅了眼眶，也更加珍惜彼此的友誼。

由於四肢逐步萎縮，體重約只有30多公斤，張守德對於身體的障礙仍樂觀面對，曾對聽眾說「老天爺一直在和我開玩笑」，但他總是堅持「活著就是希望」。

張守德必須仰賴電動輪椅和呼吸輔助器，他也向好友表示最擔心的是怕電動輪椅沒有電力，以及無處可供充電，甚至要全力提防呼吸輔助器會停擺。呼吸對其他人來說是稀鬆平常的事，對他來說卻是相當奢求。

不僅打字快速，張守德鬥志高昂全力以赴取得電腦證照，寫電腦程式、架設網站等都難不倒他，並為弱勢發聲，也積極樂觀和享受生命，是一個宣揚生命故事激勵人心的「生命鬥士」。

張守德的生命故事感動在電台擔任主持人的海薇，並在她和高雄市慈愛教育文化協會協助下，巡迴辦理多場公益「呼吸英雄張守德生命教育校園巡迴講座」，展開另一個人生里程碑，也於29歲時獲選為「高雄市社會優秀青年楷模」全國優秀青年代表的肯定。

張守德曾規劃前進監獄及戒治所開講，以自己的親身經歷教化受刑人，首場已完成高雄女子監獄分享生命教育，卻已無法如期完成4所監獄的生命教育講座。高雄市慈愛教育文化協會與高雄市守德關懷希望協會，將持續到學校及各地巡迴進行生命教育，延續「呼吸英雄」、「生命鬥士」的精神。1061229