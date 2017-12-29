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愛心源遠永流傳　新竹縣愛心關懷協會歲末聯歡慶團圓

記者常似虎／新竹縣報導2017/12/29 18:16
▲新竹縣愛心關懷協會歲末聯歡慶團圓，理事長古素珍(前右)與大家同歡。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.29）
▲新竹縣愛心關懷協會歲末聯歡慶團圓，理事長古素珍(前右)與大家同歡。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.29）

新竹縣愛心關懷協會號召各鄉鎮社團在年終歲末向弱勢家庭送暖，以平日健身樂活的晨操、舞蹈、太鼓等節目，表達鄉親濃濃的友愛熱情，縣長邱鏡淳、理事長古素珍、副縣長楊文科、社會處長李國祿、消防局副局長陳中振等同歡，也期許結合民間的力量，讓需要照顧的人都能得到關注，獲取資源，過好年。


▲新竹縣愛心關懷協會歲末聯歡慶團圓，送暖愛心源遠永流傳。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.29）

縣長夫人、理事長古素珍親自上場表演，和各社團伙伴與弱勢家庭朋友一同娛樂，手舞足蹈呼籲年長者也都來參加社團活動，活動身體也聯絡情感，融入在地老化的社區關懷網絡中。

古素珍表示新竹縣愛心關懷協會八年來每年四次（母親節、父親節、重陽節和歲末）邀請弱勢家庭及社團伙伴到縣長公館同樂，用社會的資源，溫暖社會角落，而縣長公館更是一個愛心的集散中心，把公益愛心傳送到需要的家庭裡，給遭遇變故與境遇困苦的朋友及時關懷。


▲新竹縣愛心關懷協會歲末送暖，理事長古素珍(左)、副縣長楊文科(左二)向長輩問候。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.29）

她說這八年來到縣長公館參與活動達上萬人次，希望這個平台堆積人與人間的友好與信任，讓愛心溫暖社會、照亮人間。

今天參加表演單位包括：竹北樂齡中心、竹北國小交通志工隊、禾楓舞蹈協會、晨曦舞蹈協會、東昇早起會、竹東樂齡中心、新豐鄉天天開心隊、湖口老人會等，中午時分以在地客家美食、湯圓等同慶團圓。

關鍵字新竹縣愛心關懷協會古素珍楊文科李國祿
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