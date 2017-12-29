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過期「混蛋」賣七年　負責人300萬元交保

記者包萬金／桃園報導2017/12/29 18:18
▲萇記泰安蛋品有限公司、泰頂山農產品有限公司李姓負責人涉嫌販賣逾期蛋品、蛋液，桃園市政府衛生局29日表示，配合檢方稽查行動中，查獲不同分裝的蛋白液、蛋黃液已全數封存。（桃園市衛生局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真106年12月29日
▲萇記泰安蛋品有限公司、泰頂山農產品有限公司李姓負責人涉嫌販賣逾期蛋品、蛋液，桃園市政府衛生局29日表示，配合檢方稽查行動中，查獲不同分裝的蛋白液、蛋黃液已全數封存。（桃園市衛生局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真106年12月29日

桃園地檢署28日發動偵查，在桃園萇記泰安蛋品有限公司、台南泰頂山農產品有限公司分別查獲不同分裝的蛋白液、蛋黃液共531公斤，56歲李姓負責人經偵訊後，29日《刑法》詐欺取財、偽造文書等罪嫌，諭令300萬元交保。

桃園市府衛生局表示，全國第2大的蛋品通路商，萇記泰安蛋品有限公司、泰頂山農產品有限公司涉嫌於2011年起，指示司機載運蛋品至通路時，一併載回即將到期或已逾期蛋品，並由員工賴冠喻、蔡林長霆等人檢視，將外觀完整蛋品，混入新鮮蛋品，重新以塑膠盒包裝，印製包裝當天日期為製造日期以及15天之有效期限後，再行販售至蛋糕店、熱炒店等供消費者食用。

檢警調查，這兩家蛋品公司號稱全國第二大，每天賣出約3萬盒，回收逾期或即期蛋品每天約退貨200盒，佔該公司的千分之一左右，數量並不多，其中約1成改標以新品販售，9成打成蛋液再販售至蛋糕店、熱炒店等。檢方強調會協調衛生單位追查下架回收。

李男偵訊是29日早上十時許以300萬元交保。他面對媒體詢問時表示，退貨蛋品並非「回收」，原本就是接受退貨，沒有包裝成新品或便宜賣等情。不過據檢方調查，該公司是將回收的蛋品經過「專業判斷」後，認為還可以食用的即改標販售。

衛生局並指出，28日配合桃園地檢署指揮，針對該公司稽查，查獲現場使用有效日期1今年2月14日及12月26日的逾期雞蛋混製成蛋液，總計製成蛋白液174罐(1公斤/罐)、蛋黃液157罐(1公斤/罐)與蛋白液(10公斤/袋)20袋，共計531公斤蛋液，已全數封存。

衛生局指出，經追查相關製程，發現該公司確有使用逾期雞蛋再製成蛋液加工，已違反《食品安全衛生管理法》第規定，將裁處6萬元以上、2億元以下罰鍰，另依法沒入銷毀。

關鍵字混蛋食安桃園地檢署桃園市衛生局過期改標過期食品雞蛋
愛心源遠永流傳　愛心關懷協會送暖任期將屆滿　黃錫墉秀政績搏認同

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