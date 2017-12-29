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顧立雄再開鍘　慶富案14家銀行重罰4000萬

記者陳家蕙／台北報導2017/12/29 18:16
▲金管會主委顧立雄親自說明慶富獵雷艦聯貸案金檢以及懲處結果。（圖／記者顏真真攝 ）
▲金管會主委顧立雄親自說明慶富獵雷艦聯貸案金檢以及懲處結果。（圖／記者顏真真攝 ）

趕在今( 2017 )年最後一個上班日，金管會主委顧立雄今( 29 )日親自公布慶富案銀行授信金檢以及裁罰結果， 14 家聯貸銀行無一倖免，總罰款金額高達 4000 萬元，又以主辦行第一銀行被罰 1000 萬元最高。其次為土銀、高雄銀行各罰 800 萬元。

金管會正式公布慶富集團獵雷艦授信裁罰案，一口氣開罰 14 家銀行，包括第一銀行、土地銀行、高雄銀行、台灣銀行、台灣中小企業銀行、合作金庫銀行、華南銀行、兆豐銀行、彰化銀行、中國輸出入銀行、新光銀行、元大銀行、台中銀行以及大眾銀行。至於全國農業金庫，金管會也完成受委託之金融檢查，已移請農委會處理。

金管會金檢認為，銀行對慶富集團授信案在公司治理、徵授信撥貸資金控管或防制洗錢作業等方面有相關缺失。並認為，慶富造船公司獵雷艦聯貸案及慶陽公司海科館聯貸案屬以未來現金流量為償還基礎之專案融資， 14 家銀行對專案融資技術能力及配備不足，未能確實有效執行授信控管，有妨礙銀行健全經營之虞。

14 銀行中，以第一銀行遭罰 1000 萬元最高，其次，土銀、高銀各處 800 萬元，台銀、兆豐各處 400 萬元，台企銀、華銀、合庫各處 200 萬元，總罰款高達 4000 萬元，其餘6家銀行則被處糾正。

金管會並強調，相關個案正由檢調單位偵辦中，後續若有刑事調查事實，將依具體事證，對相關負責人個人行為或決策導致銀行違反法令或有礙健全經營之虞情事，依司法機關認定事實進一步處理。

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