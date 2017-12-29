顧立雄再開鍘　慶富案14家銀行重罰4000萬

趕在今( 2017 )年最後一個上班日，金管會主委顧立雄今( 29 )日親自公布慶富案銀行授信金檢以及裁罰結果， 14 家聯貸銀行無一倖免，總罰款金額高達 4000 萬元，又以主辦行第一銀行被罰 1000 萬元最高。其次為土銀、高雄銀行各罰 800 萬元。

金管會正式公布慶富集團獵雷艦授信裁罰案，一口氣開罰 14 家銀行，包括第一銀行、土地銀行、高雄銀行、台灣銀行、台灣中小企業銀行、合作金庫銀行、華南銀行、兆豐銀行、彰化銀行、中國輸出入銀行、新光銀行、元大銀行、台中銀行以及大眾銀行。至於全國農業金庫，金管會也完成受委託之金融檢查，已移請農委會處理。