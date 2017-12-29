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中央社

年終談兩岸關係 習近平：潮平兩岸闊

中央社2017/12/29 18:10
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北29日電）中國國家主席習近平今天表示，要繼續堅持一中原則，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。他並說，「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，中華民族偉大復興巨輪上的每份力量都不可或缺。

新華社報導，中國人民政治協商會議全國委員會29日上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會。中國黨和國家領導人習近平、李克強、張德江、俞正聲、張高麗、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正皆出席。

習近平在會上表示，要繼續貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護香港、澳門長期繁榮穩定。要繼續堅持一個中國原則，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展，反對一切「分裂國家」活動。

他最後說，「潮平兩岸闊，風正一帆懸」。新時代中國特色社會主義的航線已經明確，中華民族偉大復興的巨輪正在乘風破浪前行。在這艘巨輪上，每一份力量都不可或缺。

報導稱，茶話會由全國政協主席俞正聲主持。此外，在京中共中央政治局委員、中央書記處書記，黨和國家有關領導同志，曾任全國政協副主席的在京「老同志」出席茶話會。

對照習近平2016年出席全國政協新年茶話會時的講話，他當時在兩岸關係方面未提及一中原則及反對一切「分裂國家」活動，僅表示要堅持「九二共識」共同政治基礎，為兩岸關係和平發展、實現「祖國完全統一」而不懈努力。1061229

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