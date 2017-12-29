從貼圖變實體 走進卡娜赫拉的愜意小鎮

走進「卡娜赫拉的愜意小鎮」特展，除了可以看到超萌小動物主角們化身人氣主播、打工小弟、菜市場一姐等無厘頭的樣貌外，還能和主角們一起觀賞充滿笑梗的12星座觀星瞭望台展區，讓台灣粉絲不斷直呼「超萌、超可愛」。

挾帶著百萬粉絲人氣，「卡娜赫拉（Kanahei）」在台灣曾創下單月傳送貼圖次數逾2億次的紀錄，其中更以畫家「卡娜赫拉」筆下的主角「P助（Piske）」與「粉紅兔兔（Usagi）」最為人所知與喜愛，今天在台北舉行特展開展前記者會，讓媒體搶先目睹體驗。

（中央社記者江佩凌台北29日電）日本超夯人氣貼圖「卡娜赫拉」的小動物主角們，從平面螢幕走進實體展場，在台辦海外首站特展「卡娜赫拉的愜意小鎮」，立體化萌樣，讓粉絲們手機拍到發燙，直呼「好可愛」。

除了能近距離和主角們立體公仔互動，特展中也真實呈現卡娜赫拉的工作桌檯樣貌，讓粉絲一窺她實際使用的機器設備及可愛小物件擺飾等，並展出16件手繪稿和數十張貼圖畫作，欣賞超萌小動物們被創作誕生的過程。

飛躍文創活動展覽部總監陳姿含今天在展場受訪表示，特展在日本僅展出2週，但參觀人次就超過3萬人，這次來台將展出3個月，期間碰上年假假期，她有信心，能吸引15至20萬的人潮前來參觀。

談及「卡娜赫拉的愜意小鎮」和一般肖像展的差異，陳姿含說，此次特展不是只有可愛的展件，其中還有卡娜赫拉和她很喜歡的日本媒體藝術家落合陽一合作，運用多媒體和光影科技效果，展出趣味的「魔術秀」、「幻燈秀」，欣賞公仔們於三次元空間中玩耍的模樣。

至於台灣限定展區部分，陳姿含指出，在「魔術區」裡，有增加比日本展場更豐富的拍照點，還有「星空許願區」，可以讓粉絲抽12星座的個性籤。

她提到，從貼圖變成展覽最大的差別在於「立體化」，因此，在轉變成立體的過程中，花了很多的心思和卡娜赫拉溝通；此外，針對每個展區的細節，卡娜赫拉更都有透過視訊一一檢查過，確認每處細節都可以，才能完整開幕。

「卡娜赫拉的愜意小鎮」特展30日起至107年3月25日，於華山1914文化創意產業園區紅磚區西一與西二館，萌萌開展。1061229