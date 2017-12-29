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亞股今年表現搶眼 台股擠進中段班

中央社2017/12/29 18:12
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北29日電）2017年全球股市陸續封關，回顧全球市場今年以來表現，成熟市場中除了美股超強外，新興市場表現普遍凸出，其中尤以亞股表現搶眼，台股則有中段班的表現。

根據統計，今年櫃買指數及加權股價指數分別上漲18.65%、15.01%，在全球股市中排名第15、第21。

摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞(JeffreyRoskell)指出，受惠於今年來全球景氣擴張，以出口為導向的東亞經濟體雨露均霑，高達6.1%的GDP成長率預估，不僅遙遙領先全球和成熟市場，更幾乎是拉美及歐非中東的兩倍之多，連帶拉抬亞洲企業獲利成長三級跳，而強勁的經濟成長和企業獲利動能也為亞股注入強心針，MSCI中國指數和新興亞洲指數累計2017年來漲幅分約5成和4成，不僅優於MSCI全球指數和美國標普500指數的兩成表現，更遙遙領先歐日等成熟國家股市。

不過若就國內投資人較為熟悉的上証指數及深圳指數，今年以來漲幅約6.59%及-3.54%，表現不如MSCI中國指數來得亮眼。

羅傑瑞分析，近期不論是國際貨幣基金(IMF)或經濟合作暨發展組織(OECD)報告均看好新興亞洲中長期展望穩固，主要驅動力也將由今年的出口轉向內需消費加溫；觀察中國大陸19大政策聚焦由消費引領長期增長、東南亞國家如泰國走出國喪，菲律賓的稅改(調降所得稅率)與印度GST法案正式上路均有利內需加溫下，2018年亞洲增長趨勢可望延續。

至於成熟市場中，美股表現則是鶴立雞群，包括費城半導體指數、NASDAQ指數及S&P 500指數都在全球主要指數排行榜上有名，其中，費城半導體指數今年上漲39.7%，不輸亞股表現，NASDAQ指數漲幅也達29.11%，也比台股漲幅近倍。1061229

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