台電首座地熱井綠島動工 明年底年發電量可望破百萬度

台電今 (29) 日宣布，首座「地熱試驗探勘井」昨日正式開工，以「綠島地熱發電機組試驗性計畫」來說，目標是在明年底前，建置完成 1 部 200 瓩地熱發電實驗機組，年發電量可望達 100 萬度，預計到 2021 年，地熱示範發電廠的發電量將可供電綠島 1 年 8 成的用電量。

「綠島地熱發電機組試驗性計畫」為台電引進工研院自行研發設計的有機朗肯循環發電機組，該機組利用最低 80 度的水溫即可發電，可應用至溫度較低的地熱場址發電，提高地熱電廠效率。

台電表示，預計明年 8 月完成重要的噴井建置後，將會建置地面發電設備，預計年底前全數建置完成，年發電量可望超過 100 萬度。