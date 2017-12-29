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台電首座地熱井綠島動工 明年底年發電量可望破百萬度

鉅亨網2017/12/29 18:21
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台電今 (29) 日宣布，首座「地熱試驗探勘井」昨日正式開工，以「綠島地熱發電機組試驗性計畫」來說，目標是在明年底前，建置完成 1 部 200 瓩地熱發電實驗機組，年發電量可望達 100 萬度，預計到 2021 年，地熱示範發電廠的發電量將可供電綠島 1 年 8 成的用電量。

「綠島地熱發電機組試驗性計畫」為台電引進工研院自行研發設計的有機朗肯循環發電機組，該機組利用最低 80 度的水溫即可發電，可應用至溫度較低的地熱場址發電，提高地熱電廠效率。

台電表示，預計明年 8 月完成重要的噴井建置後，將會建置地面發電設備，預計年底前全數建置完成，年發電量可望超過 100 萬度。

目前綠島地熱發電屬於實驗階段，台電指出，明年底前設置實驗性質的 200 瓩發電機後，2021 年前預計將完成地熱示範發電廠，發電容量可望達 2000 萬瓩至 4000 萬瓩，相當於可供應綠島全年 8 成用電量。

台電也說明，地熱發電每度電成本約 6 元，傳統柴油發電機若加上油料運輸、成本約 14 元，在旅遊旺季需求增加時，可搭配柴油發電供應，有效降低供電成本，若以年發電量 100 萬度來計算，相當於每年可省下 800 萬元的成本。

綠島為火山島，且其朝日溫泉為世界三大海底溫泉之一，但台電表示，地熱與溫泉分屬不同熱源層，地熱開發不會影響溫泉熱源，盼能將綠島地熱能量轉化爲穩定的電力來源，創造供電與觀光雙贏。

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