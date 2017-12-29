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〈房產〉信義房屋：自住型買盤年前回流 雙北市12月

鉅亨網2017/12/29 18:19
鉅亨網 / NOWnews
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信義房屋 (9940-TW) 統計 12 月前 27 日全台門市交易狀況，全台房市交易量分別年增 12% 且月增 3%，信義房屋指出，今年的年前買氣優於去年，且延續 11 月相對穩定的交易市況，以區域表現來看，以雙北市的成交量增長狀況最為明顯，主要在自住型買盤回流。

信義房屋統計顯示，台北市的交易量較上月持平，但年增 23.4%，新北市則是交易狀況回溫更為明顯，交易量年增 17.6% 且月增 18.5%，至於中南部地區以台中表現最為突出，整體房市仍反應年前買氣維持「微溫」的市況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年的年前房市交易熱度明顯優於去年，主要還是自住型買盤持續回流，外在情勢與政策等對房市干擾減低，統計內部成交資訊顯示，今年房市 12 個月之中就有 9 個月優於去年同期，可以感受到交易量落底後的反彈溫度，而今年能夠順利成交的屋主，多數還是參考近半年成交的實價行情調整售價，最終才能加快交易的腳步。

信義房屋統計 12 月的各區表現，台北市平均成交均價穩定維持在每坪接近 60 萬元，交易量年增 23.4%，月變動則大致持平，房市持續回溫，且市中心交易表現也是相對熱絡，新北市則是交易量年增 17.6% 且月反彈增加 18.5%。

桃園市表現則是大致和去年同期相當，但較上月則減少約 12%，至於台中市則是大台北以外表現最為活絡的區域，交易量分別年增 25.7% 且月增 14.6%，高雄市則是年增 5.6% 但月減 16.5%。

曾敬德表示，今年房市可以感受到遞延回流的買盤力道，以目前外在情勢與政策對於房市干擾減輕的狀況下，遞延回流的買盤可望延續到 2018 年，不過現在買方普遍對於價格認知保守，房價表現空間有限。

 

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