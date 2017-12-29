祖馬倒台 無償徵收土地 南非幣上沖下洗 單月漲幅近

但在週三收漲後，週四南非幣兌美元一度站上 12.24，達 2 年半高點，但隨後收跌 1.02% 至 12.4056，分析師認為這是投資者年底進行獲利了結。週五早盤交易穩定，約莫 12.3983。

南非執政黨「非洲人國民大會」(ANC) 選擇現任副總統拉馬福薩 (Cyril Ramaphosa) 繼任祖馬 (Jacob Zuma) 成為黨主席，因祖馬貪污醜聞不斷，他的失勢令南非經濟看到轉機，帶動南非幣 (Rand) 狂飆，讓南非幣兌美元週三站上 9 個月高點，兌美元達 12.3450。

技術分析師認為，南非幣將隨年底將近而繼續上漲，在站上 9 個月高點後，下一個目標價在 12.31。

南非幣目前交易價格低於 200 日移動均線，證實這價格趨勢漸穩，有可能進一步刺激買盤，因為過去看空南非幣的投資者可能會期待牛市反彈。

然而，ANC 上週三 (20 日) 突然宣布要修憲，將土地從白人手中無償收回，且南非央行 (SARB) 國有化的可能性提高，引起南非幣下挫。 (南非央行目前約有 600 名私人股東，但他們對貨幣政策無話語權。南非央行過去一直保持獨立性，不受政府與執政黨的影響。)

週一和週二的交易量清淡，上下波動劇烈。南非幣匯價在亞洲和美國匯市大跌之後又回彈，交易技術關卡主要在 12.50。

南非幣的漲勢也與歐元漲勢連在一起，因為歐盟是南非最大貿易夥伴。

《道瓊社》報導，投資者預期歐洲央行明年將慢慢讓大規模的貨幣刺激方案退場，為歐元區邁向升息鋪路。一旦歐元區升息，歐元就會升值，也將削減美元對尋求殖利率的投資者之吸引力，在歐元升值、美元貶值的支撐下，南非幣也將連動上漲。

整體而言，本週南非幣兌美元上漲 1.58%，自本月初以來漲幅高達 9.57%。