鄉長任期明年屆滿　黃錫墉端出施政成果爭取鄉民認同

2018年即將兩屆任滿的三星鄉長黃錫墉，日前已經登記參與民進黨內三星鄉縣議員的初選，由於該選區只有一席縣議員，因此必須與同黨的陳文昌議長一爭高下。黃錫墉今天以執政五年的成績單爭取選民認同。他首先提到在建設方面，天送埤歷經4期工程，繼形塑五分車路懷舊步道後，又施設蘭陽溪高架，將路線拓展至鼻頭角。未來規畫讓林鐵從天送埤站復駛到古一號隧道，打造全長3公里的鐵道。天送埤站前已鋪設355米環狀鐵道，復刻打造的五分車將於近日試車，最快2018年3月亮相試營運。

三星鄉長黃錫墉2屆任期2018年屆滿，有意轉換跑道參選縣議員，今(29)日他率公所主管向鄉民報告任內的施政成果及展望。黃錫墉強調，就任以來，推展諸多政策與活動，讓三星從農業偏鄉蛻變為全國頗具知名度的文化觀光重鎮。現在他交出施政成績單，請鄉親評分。

而耗資1億500萬元的鄉公所新廳舍，打造坐北朝南的綠建築，榮獲今（2017）年台灣建築獎佳作的殊榮。另外，今年4月鄉公所自籌1,300萬元辦理市場改建工程，10月底完工，12月17日重新開幕，睽違二十幾年再現人潮。傳統市場改建後，化身為空間明亮，環境潔淨的購物市集，民眾得以享受輕鬆自在的購物樂趣。而三星祿園2013年10月落成，採公共造產方式營運，為鄉庫創造財源。

在觀光方面，推出搖搖洛克馬、花海氣球嘉年華、神將嘉年華、有機米香節等創意行銷，提升城鄉形象。明年更有小狗全家福稻草藝術入花田的年節造景。此外，公所與國光客運合作，2014年起每年櫻花季辦理「武陵賞櫻．三星出發」，提升產業能見度。今年，在大洲分洪堰拱橋舉辦三星七夕情人節，以5,000支七彩小傘與數千熒熒燈火打造浪漫鵲橋。登場首夜，遊客數突破2,500人，活動當晚更有超過萬人熱情參與，成功啟動安農溪觀光亮點。

至於農業方面，公所力推三星六寶，2013年9月成立三星米產銷平台，提升在地農產知名度與銷量。並藉由蔥油餅創意比賽，擦亮三星蔥餅招牌，銷量年年攀升，2013年有三千多萬、2014年近四千萬、2015年五千萬、2016年達六千萬產值。今年特舉辦「鄉餅上市．千人DIY」活動，超過1,200人同時手作蔥油餅，也將鄉餅加到三星七寶的行列，年產值也一舉突破7,900萬元。

黃錫墉表示，任期將於2018年12月25日結束，只剩一年可以打拚，他說，上任第一天起就面臨財源匱乏的窘境，但仍積極利用在地優勢，創造經濟效益。往後仍將秉持初心，全力以赴迎接第5個年頭。