金融監理沙盒三讀 擬明年第2季接受申請

顧立雄今天親自主持記者會，對於金融監理沙盒三讀通過，首先感謝立法院長期關注金融科技發展的所有立法委員、行政院及中央各部會相關同仁的功勞，於條例的擬訂與審查過程提供協助與群策群力。

立法院今天三讀通過金融監理沙盒「金融科技發展與創新實驗條例」，明定金管會核准辦理創新實驗期間以1年為限，可延長1次，若涉及修法則不限，創新實驗期間不得超過3年，為全球最長實驗期。

顧立雄表示，本條例的三讀通過是全球首部金融監理沙盒法律，不僅將營造適合業務發展的友善法規環境，對台灣金融科技發展及金融業競爭力的提升也將助益良多。

同時，顧立雄也指出，條例三讀通過後，金管會將依條例授權，在兼顧創新性、公平性、消費者權益保護、資訊安全及相關風險控管等原則下，儘速完成相關授權法規命令的訂定及完備監理配套措施，希望可以在明年第1季底前擬妥完成，明年第2季開始接受業者申請實驗。

顧立雄表示，金管會期望透過條例的施行搭配「金融科技創新園區」的運作，可加速金融服務業與非金融服務業的協力合作、掌握金融科技商機，發展台灣金融科技業務。1061229