學生沉溺手機遊戲 教師開發機器人課程

他說，蘭潭國中科技隊在5年內3度獲全國總冠軍，成績十分亮眼，今年PowerTech全國青少年科技創作競賽，海峽兩岸共有123個團隊參加，蘭潭國中能奪得1亞軍2季軍，「真的非常不容易」。

涂醒哲今天前往蘭潭國中，表揚學校科技隊參加本月16日、17日舉行的PowerTech全國青少年科技創作競賽，獲得國中「仿生機器人組」亞軍、季軍及國中「控動機器人組」季軍，成為全國獲獎最多的學校。

涂醒哲除了感謝指導老師楊元彰的無私奉獻外，也贈送「讓東西動起來」（Making Things Move）創客書給科技隊選手，期望他們透過「做中學、學中做」，培養「5C關鍵能力」。

楊元彰受訪表示，他在國中時期的成績並不是很好，因此擔任教師後，會特別輔導中後段學生，希望他們得到妥適的照顧。

他說，自從手機普及後，他發現許多學生沉溺於手機遊戲，人際關係也變得淡薄，於是開發機器人課程，帶領學生四處參加比賽，希望激發、鼓勵他們發揮所學；蘭潭國中科技隊不是為了比賽而成立，而是為了鼓勵學生創意發想。

楊元彰指出，開發機器人課程，是希望學生透過學習、創作和比賽，遠離3C產品，激發學生的潛能，更期望學生們研發智慧機器人，未來能投入醫療、救災等領域，協助嘉義市建構健康防老智慧城市，造福社會。

學生們今天也展示自己設計的作品，包括翻滾機械獸、掃球機、投籃機械獸、鯨魚及魟魚機械獸等；楊元彰更將自己寫的計畫書呈給涂醒哲，希望市府支持蘭潭國中成為「嘉義市第二自造中心學校」。1061229