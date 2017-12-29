新台幣全年強升8.14% 創28年來最大行情

「那隻看不見的手又回來了。」外匯交易員說，近2個交易日新台幣升勢猛烈，老大（央行）有點「看不下去」，決定進場「嚴懲」作空美元的投資人。「今天中午買美元的大單陸續敲進，好多人都被軋翻了，下午紛紛回補美元」。不過，匯銀人士也為央行的行為解釋，這只是為了維護市場秩序，讓新台幣的波動可以「平滑」一點。

2017年台北匯市最後一個交易日，新台幣匯價表現有如坐雲霄飛車，以29.850元開盤後，盤中一度升值近2角，最高達29.650元，但午盤後迅速拉回，終場貶值0.8分，收29.848元，睽違4年後再度收在2字頭價位，台北與元太外匯經紀公司總成交量放大至16.29億美元。

（中央社記者邱柏勝台北29日電）2017年匯市封關日，新台幣兌美元收在29.848元，累計今年升值2.431元，升幅高達8.14%，創下1989年以來最大的行情，也是央行總裁彭淮南任內最大升幅。

今年新台幣兌美元升幅高達8.14%，為央行1989年推動匯率自由化後最大的行情，也是央行總裁彭淮南任內最大升幅。外匯交易員說，今年國際美元偏弱勢，不僅新台幣，亞幣普遍勁揚，韓元升值12%、人民幣也升值6%多，歐元更是狂飆超過15%，「美元可說全線走弱」。

然而，主要貨幣中，唯有日圓表現平平。外匯交易員表示，由於市場避險需求低，對日圓需求不高；且日本仍維持相對寬鬆的貨幣政策，因此日圓相對弱勢，與美元可說是今年最疲弱的兩種貨幣。

由於新台幣兌美元升幅遠高於日圓，因此新台幣兌日圓也呈勁揚態勢，今年升值幅度約4.3%。

觀察封關日的台銀牌告價格，日圓現金賣出價收在0.2668元，創2年來相對低點，已是非常誘人的價位，但部分明年有意赴日賞櫻的哈日族，仍期待日圓「天天都便宜」，依舊在觀望。

外匯交易員表示，目前的日圓匯價已經很不錯，想等2年半前的0.25元再現，「或許有點不切實際」，建議民眾儘早分批買進，避免匯兌風險。1061229