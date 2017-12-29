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北斗鎮公所將停擺？1.8億預算全被砍　楊麗香含淚說明

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/29 19:03
▲北斗鎮公所年度經費全被刪面臨停擺，百餘位鎮民不滿持白布條抗議代表會罔顧鎮民權益，鎮長楊麗香淚灑說明會表示愧對鎮民託付。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）
▲北斗鎮公所年度經費全被刪面臨停擺，百餘位鎮民不滿持白布條抗議代表會罔顧鎮民權益，鎮長楊麗香淚灑說明會表示愧對鎮民託付。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

彰化縣北斗鎮公所與鎮民代表會的關係每況愈下，代表會定期會狠砍公所107年度總預算1.8億8仟餘萬元，包含中央補助款，公所水電網路、辦公費用等，幾乎全部遭刪除，廠商收不到承租費用，只好把影印機搬走，網路也斷網，107年元月2日鎮公所恐將停擺。


▲北斗鎮公所年度經費全被刪面臨停擺，鎮長楊麗香淚灑說明會表示愧對鎮民託付。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

北斗鎮代會代表陳國展、王東魚等人表示，代表本來對公所預算就有監督權，公所預算執行不當，有浪費公帑之嫌，且是公所把代表會事務費等刪掉200多萬元，先要癱瘓代表會，百餘位鎮民29日上午聚集在鎮公所臨時辦公處，鎮民不滿持白布條抗議代表會罔顧鎮民權益，鎮長楊麗香數度淚灑，苦苦哀求代表們不要拿無辜的鎮民開刀。


▲百餘位鎮民不滿持白布條抗議代表會罔顧鎮民權益。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

面對預算遭狠砍，楊麗香隱忍兩個禮拜，決定必再保持沉默，29日召開說明會，近百位鄉親也舉起「為鎮民站出來」、「支持聯合幼兒園」、「抗議代表會！」等旗幟力挺。說到代表會犧牲鎮民福利，讓北斗鎮公所癱瘓，楊麗香講到委屈落淚，表示不放棄，會立刻提覆議。代表會代表陳國展、王東魚等人表示，看到覆議內容後再決定，不排除由縣府協商。


▲北斗鎮公所年度經費全被刪面臨停擺，鎮長楊麗香淚灑說明會表示愧對鎮民託付。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

北斗鎮公所主秘陳世麟指出，包括社政課的補助幼兒生育津貼1萬塊、老人供餐費用等約1,200萬、行政室興建新行政大樓8,800萬集建設課道路橋樑修繕、路燈電費等約2,600萬等，以及中央縣府補助聯合幼兒2,426萬、前瞻計畫道路修復4,000萬、跨年晚會240萬等，共1億8,800萬全部刪除，如次犧牲全鎮建設與鎮民福利全國罕見。


▲百餘位鎮民不滿持白布條抗議代表會罔顧鎮民權益。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

「我真的不想掉一顆眼淚」楊麗香痛訴，從107年起北斗鎮可能陷入沒有路燈、公園無人清理、道路損壞沒得修繕、影印都要跑到附近便利商店使用的窘境；最嚴重的因行政大樓已興建一半，可能得面臨違約賠償。

對於所方指控，北斗鎮民代表王東魚說，跨年晚會遭刪，因鎮長曾砍代表預算費，表示那是「吃喝玩樂費」，鎮長需先為此事道歉，並與代表溝通對鎮民才有好處。代表陳國展表示，全台灣中北斗鎮最愛辦活動卻不建設，不斷浪費公帑，代表會當然要負起監督責任，會等所方提出覆議再說，若未通過只能請縣府協調。

楊麗香說，因為不忍公所主管、同仁們辛苦一再被糟蹋，105年預算被砍8千萬就算了，今年又砍到見骨，「真的不知道自己錯在哪裡」，如果有得罪代表們的地方，在此向各位道歉，將會立即提出覆議書，希望代表們能理性的維護鎮民權益。

關鍵字北斗鎮公所代表會預算楊麗香
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