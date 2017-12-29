新台幣明年3升值利多 繼任央行總裁為變數

展望新台幣後市，外匯交易員認為可從3個面向觀察，一是美國稅改雖通過，市場認為資金將回流美國，但目前並未看到這種現象，且美企滯外資金若是以美元型態存在，即便匯回也不會影響美元的市場供需，因此新台幣要貶值也不容易。

2017年台北匯市最後一個交易日，新台幣匯價表現有如坐雲霄飛車，以29.850元開盤後，盤中一度升值近2角，最高達29.650元，但午盤後迅速拉回，終場貶值0.8分，收29.848元，睽違4年後再度收在2字頭價位，台北與元太外匯經紀公司總成交量放大至16.29億美元。

其次，今年台灣出口表現極佳，全年可望呈雙位數成長，這也凸顯出口商賺取了大量外匯，手中美元部位驚人，但未來仍需換成新台幣，潛在的拋匯力量也支撐了新台幣走勢。

最後，今年以來外資大舉進場台股，帶動台股創下史上最長萬點行情。下半年外資雖然在台股有調節，但並未出現明顯匯出，且近期又轉為匯入並回補台股，在此情況下，新台幣可望獲得支撐，預估明年新台幣仍偏升值態勢。

「但有一個變數，就是繼任的央行總裁。」外匯交易員說，新任總裁是否維持彭淮南的政策基調，將影響新台幣匯價走勢。若「蕭規曹隨」，則新台幣將維持以往的走勢，當波動過大時，央行就會介入；但若新任央行總裁對匯率放手，則未來新台幣匯價波動可能會比現在大很多。1061229