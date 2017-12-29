綠遊農場智慧導覽遊程創意競賽　中州科技大學成最大贏家

▲ 榮獲第一名的「探索神祕的魔菇部落」APP，是由沈建鑫(左一)等四位同學一起研發設計。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

中州科技大學多媒體與遊戲發展科學系學生團隊，參加2017綠遊農場智慧導覽遊程創意競賽，在「行動APP遊程組」項目中脫穎而出。四年級沈建鑫等四位同學所設計的「探索神祕的魔菇部落」APP，勇奪全國第一名、獲得獎金7萬元。而汪承榮團隊的「菌農尋菇跡」及李珈豪團隊的「菇菇冒險島」同列第三名，獎金各2萬元，可說是這次比賽的最大贏家。

2017綠遊農場智慧導覽遊程創意競賽，參賽者不分身分，大專院校、高中職與社會人士皆可報名。競賽組別分為「平面圖文遊程組」、「影片遊程組」及「行動APP遊程組」，有近百件作品參賽，「行動APP遊程組」有4件作品進入決賽，其中中州科大多遊系的作品就佔了3件。



▲勇奪「行動APP遊程組」全國第一的隊伍，由多遊系黃建基主任(左一)及陳念農老師(左二)指導。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

多遊系這3件作品皆以彰化縣魔菇部落休閒農場為遊程活動場域，榮獲第一名的「探索神祕的魔菇部落」APP，是由沈建鑫、賴家昇、劉嘉峻及謝佳融四位同學一起研發設計。沈建鑫同學表示，他們團隊所設計的APP結合手機導覽和AR技術，讓遊客能夠使用手機導覽來做互動。



▲多遊系勇奪「行動APP遊程組」第一名。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

他們在園區內選擇了6個點，每個點都有不同特色，使用者能夠在每個點找到目標物，使用AR擴增實境掃描並提高能量條，能量條集滿就能夠從四種商品中選擇一種商品購買；而在簡介導覽模式中，可以在手機上觀看園區各個點的介紹。



▲「行動APP遊程組」難度為三個競賽組別中最高的，第一名獎金高達7萬元。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

另外，獲得第三名的「菌農尋菇跡」APP，是由汪承榮、張慶生、陳宗弼、陳秋貿四位同學所設計，他們以3D擬真把園區內每個區域建築與植物生態呈現在遊程場景裡，利用AR掃描景點，若顯示立體香菇模型則表示解鎖，以解鎖方式提升階級，最後以階級最頂階兌換贈品，增加遊客對農場遊玩的樂趣。

另一組同獲第三名的「菇菇冒險島」APP，為李珈豪、張弘儒、許乃中、徐新皓四位同學所研發。李珈豪同學說，「菇菇冒險島」APP內容分為導覽及遊戲兩大部分；導覽部分有生態園區、獨角仙與菇、DIY專區等區域，遊客開啟APP可以直接了解每個區域的內容。遊戲部分則是藉由移動控制人物尋找蘑菇部落裡的寶箱，給予玩家有冒險身歷其境的體驗，感受不同以往的遊戲。



▲綠遊農場智慧導覽遊程創意競賽，多遊系三組團隊勇奪「行動APP遊程組」第一名及兩個第三名。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

中州科技大學多媒體與遊戲發展科學系主任黃建基表示，在「行動APP遊程組」競賽中，隊員除了要設計導覽遊程外，還要具備程式設計的技術才有辦法完成作品，系上不只培育電競產業相關人才，APP研發設計也是強項，學生具備實務能力，參加競賽表現相當亮眼。